Der Bundestrainer konnte am Freitagabend in der Nations League einige Erkenntnisse für die Zukunft aus einer komplizierten Partie ziehen.

Das war gegen Bosnien Herzegowina überhaupt nicht der Fall. Deutschland brauchte zwar rund zehn Minuten, um in die Partie zu kommen, kontrollierte diese dann aber fast nach Belieben. Der Ball lief gut, ohne sich selbst einzuschläfern.

Das Wichtigste in Kürze

DFB-Team: Nagelsmann hält die Spannung hoch – mit Erfolg

Auch in seiner Art und Weise, wie er den Kader zusammenstellt, dürfte sich Nagelsmann weiter bestätigt sehen. Immer wieder gibt es kritische Stimmen, wenn er Spieler nominiert, die nicht wirklich im Fokus stehen.

Tim Kleindienst zeigte bei seinem Debüt für das DFB-Team eine starke Leistung, hatte in zwei Szenen etwas Pech, dass er jeweils im Abseits stand. Dennoch deutete er an, dass er dem Team mit seiner Kombinations- und Abschlussqualität weiterhelfen kann.

Gerade weil Nagelsmann immer wieder neuen Spielern eine Chance gibt, scheint das Feuer in der Nationalmannschaft auch in Länderspielpausen da zu sein, die in der Vergangenheit gern mal mit halber Kraft angegangen wurden.

Jeder Spieler weiß, dass er schnell aus dem Kader fliegt, wenn die Leistung nicht passt. Das gab es in der Vergangenheit nicht immer.