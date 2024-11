Mit einem verbotenen Deutschland-Lied sorgen einige England-Fans beim Nations-League-Spiel gegen Irland für Aufregung. Es hat vermutlich mit Thomas Tuchels Engagement auf der Insel zu tun.

Nach dem Spiel der englischen Nationalmannschaft gegen Irland (5:0) kam es zu einem unschönen Vorfall: Einige Fans der "Three Lions" stimmten an der U-Bahn-Station "Wembley Park" das diskriminierende Lied "Ten German Bombers" an. Das berichtet der britische "Telegraph".

Das Lied, das auf die Melodie von "She’ll Be Coming Round the Mountain" gesungen wird, bezieht sich auf deutsche Kampfflugzeuge, die im Zweiten Weltkrieg von der britischen Royal Air Force abgeschossen wurden.

Sowohl die UEFA als auch der englische Fußballverband FA haben das Lied wegen seiner diskriminierenden Botschaft offiziell verboten und harte Konsequenzen für Gesänge dieser Art im Stadion angekündigt. "Wir würden es als ultranationalistisches Lied einstufen", wird die UEFA zitiert.

Hintergrund des Vorfalls dürfte sein, dass Thomas Tuchel ab dem 1. Januar 2025 die englische Nationalmannschaft übernehmen wird. Der ehemalige Bayern-Coach ist damit der erste Deutsche auf diesem Posten.