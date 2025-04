Sport: "Kounde legt den Grundstein für das Triple und stürzt Madrid in die Krise. Flicks Barca ist erwachsen geworden und hat sich das Recht verdient, Favorit auf jeden Titel zu sein. Die Blaugrana überwand eine Krise in der zweiten Halbzeit, die Madrid wiederbelebte, und holte schließlich den Titel in der Copa del Rey mit einem unerwarteten Helden: Jules Kounde. Barca zeigte in der ersten Halbzeit den Mut, der die Mannschaft von Flick in dieser Saison auszeichnet. Unermüdlich auf der Suche nach dem Tor und ohne Madrid drei Pässe in Folge zu erlauben."

El Mundo: "Nach der lächerlichen ersten Halbzeit waren der Einsatz und der Druck in der zweiten Halbzeit so groß wie noch nie in dieser Saison. Mbappe und Tchouameni hatten das Finale auf den Kopf gestellt. Doch Kounde eröffnet Barcas neuen Zyklus und begräbt den von Ancelotti in einem spannenden Finale – wie ein römischer Feldherr auf dem Rückzug in einem Imperium, dem trotz der Ehre der letzten Schlachten die Luft ausgeht. Es ist die Zeit Cäsars."

El Pais: "Ein kolossales Finale krönt das beste Barca. Niemand gab auf in einem Clasico, der so gespielt wurde, als ob es das endgültige Spiel wäre, um das Duell Barca vs. Madrid zu entscheiden. Die Verlängerung tat der Schönheit und der Ausgeglichenheit des Spiels keinen Abbruch, das mit einem herrlichen Tor von Kounde endete. Es war ein großartiges Tor in einem monumentalen Finale."

AS: "Barca hat gewonnen und der Fußball hat gewonnen. Nachdem die Fettschicht, die das Finale bedeckte, entfernt worden war, entschied ein episches, brutales, spannendes und ergreifendes Spiel, dass Barca zum dritten Mal in Folge den Clasico gewinnt. Ancelottis Mannschaft verlor die letzten ihrer Superkräfte: diese Unfehlbarkeit in Endspielen, diese Unsterblichkeit, die sie selbst dann noch rettete, als der Fußball sie im Stich ließ. In der einen Halbzeit war man tot, ohne Mbappe, in der anderen sehr lebendig, mit Mbappe. Barca hat aber auch gelernt, von den Toten aufzuerstehen. Das haben sie getan, um einen Sieg zu erringen, der einen starken Schwefelgeruch auf dem Erzrivalen hinterlässt und wahrscheinlich das Ende einer glücklichen Zeit bedeutet."

Geovany Quenda (Sporting Lissabon) Der FC Chelsea steht wohl kurz vor der Verpflichtung von Geovany Quenda. Laut "The Athletic" sollen die Londoner bereit sein, bis zu 50 Millionen Euro für den 17-Jährigen auszugeben. Demnach soll der Flügelspieler im Sommer 2026 an die Stamford Bridge kommen und einen Vertrag bis 2033 mit einem weiteren Jahr als Option unterschreiben. Quenda gilt als eines der größten Versprechen im portugiesischen Fußball. Er absolvierte bisher 25 Liga- sowie zehn Champions-League-Spiele für Sporting Lissabon.

Arda Güler (Real Madrid) ... wie der "Corriere dello Sport" nun berichtet, hat Inter Mailand großes Interesse an einer Verpflichtung des jungen Türken. Demnach wollen sich die "Nerazzurri" nicht nur verstärken, sondern auch verjüngen. Die Startelf von Inter ist durchschnittlich 30 Jahre alt. Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig seien an einer Leihe interessiert.

Tyler Dibling (FC Southampton) Der 19-jährige Youngster Tyler Dibling spielt sich beim FC Southampton ins Rampenlicht. Einem Bericht des englischen "The Telegraph" zur Folge soll nun Manchester City an dem Flügelstürmer interessiert sein. Laut "transfermarkt.de" liegt der Marktwert des englischen U21-Nationalspielers bei 25 Millionen Euro, die "Saints" sollen aber weitaus mehr verlangen. Der Zeitung nach liegen die Forderungen für den Rechtsaußen bei 120 Millionen Euro.

Nico Williams (Athletic Bilbao) Der nächste Verein soll Interesse an Nico Williams zeigen. Wie der "Guardian" berichtet, bemüht sich nun auch der FC Arsenal um die Dienste des Flügelstürmers von Athletic Bilbao. Ein erstes Treffen zwischen den beiden Seiten soll bereits stattgefunden haben. Neben Arsenal wird auch der FC Bayern München immer wieder mit dem Spanier in Verbindung gebracht. Der 22-jährige Europameister ist vertraglich bis 2027 an den La-Liga-Klub gebunden, soll aber eine Ausstiegsklausel im Bereich von 58 Millionen Euro besitzen.

Jürgen Klopp (Head of Global Soccer bei Red Bull) Nach dem Viertelfinal-Aus von Real Madrid in der Champions League gegen den FC Arsenal soll Coach Carlo Ancelotti vor dem Rauswurf stehen. Laut der Zeitung "Sport" gehört Jürgen Klopp zu den möglichen Nachfolge-Kandidaten für den Italiener. Dem Bericht nach habe der 57-Jährige, aktuell Head of Global Soccer beim Red-Bull-Konzern, Gesprächen mit den "Königlichen" bereits zugestimmt. Beim österreichischen Brausekonzern trat der frühere Liverpool-Coach Klopp erst Anfang 2025 offiziell seinen Dienst an.

Rodri (Manchester City) Real Madrid will seinen Kader nach dem enttäuschenden Aus in der Königsklasse verstärken. Nun berichtet "Cadena SER" von einem Interesse an Rodri. Der Spanier gilt demnach als Traumziel der Blancos, um dem Mittelfeld wieder Stabilität zu verleihen. Rodri ist jedoch noch bis 2027 an die Citizens gebunden - sowohl Verein als auch Spieler denken zurzeit nicht an einen frühzeitigen Abgang.

Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon) Stürmerstar Viktor Gyökeres von Sporting Lissabon erzielte in der laufenden Saison 47 Treffer in 46 Pflichtspielen für die Portugiesen und wird als heiße Transferaktie für den Sommer gehandelt. Laut "A Bola" dürfte der 26-jährige Schwede wohl deutlich günstiger zu haben sein, als bisher angenommen. Demnach soll Sporting ihm in Sachen Ablöseforderung ...

Victor Osimhen Manchester United hält weiter Ausschau auf dem Stürmermarkt. Nach Patrik Schick und Matheus Cunha taucht nun das nächste Gerücht auf. Laut einem Bericht der englischen Zeitung "Mirror" buhlen die Red Devils um Victor Osimhen. Demnach sei der Verein bereit, im Sommer 47 Millionen Euro für den Torjäger zu zahlen, der in der türkischen Liga in dieser Saison 29 Tore in 34 Spielen erzielte ...

Raphinha (FC Barcelona) ... Demnach soll es sich um ein Angebot mit einer Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro handeln. Obendrauf käme ein saftiges Jahresgehalt von rund 50 Millionen Euro für den 28-Jährigen. Zuletzt verließ Superstar Neymar Al-Hilal in Richtung seiner Heimat zum FC Santos. Raphinha soll seinen Landsmann demnach beim Saudi-Klub ersetzen. Allerdings denkt "Barca" momentan wohl nicht an einen Verkauf des Offensivspielers, der noch bis 2027 bei den Katalanen unter Vertrag steht.

Thierry Henry (RB Leipzig) RB Leipzig sucht zur neuen Saison einen Nachfolger für Interimstrainer Zsolt Löw. Die französische Zeitung "Le Journal du Dimanche" brachte nun mit Welt- und Europameister Thierry Henry einen ganz großen Namen für den Posten ins Spiel. Verpflichtet RB nach Jürgen Klopp, der seit Januar "Head of Global Soccer" beim Brausekonzern ist, nun also die nächste Fußball-Legende? ...

Mundo Deportivo: "Kounde führt Barca zu Ruhm und Ehre! Unvergesslich! Er ist mit goldenen Buchstaben in die Geschichte von Barca eingegangen. Ein großer Triumph für die Mannschaft von Flick, die, was auch immer bis zum Ende der Saison passiert, sagen kann, dass sie mit zwei Siegen in den Endspielen gegen Real Madrid ihre hoffentlich lange Reise beginnt. De Burgos (Referee, Anm.d.Red.) gab einen Elfmeter an Raphinha, aber der VAR erkannte ihn nicht an. Er wusste nicht, wie er es begründen sollte und erfand eine Schwalbe von Raphinha. Der am Vortag begonnene Raubüberfall wurde vollendet. Doch in der Nachspielzeit verhinderte Kounde den Frevel."

La Vanguardia: "Kounde versetzt den Barcelonismo mit einem unvergesslichen Donnerschlag in Ekstase. Er hat nicht lange überlegt. Minute 116: Er galoppiert hinein. Freier Ball. Er traf ihn mit der Seele, mit dem Herzen, mit seinem Leben. Er bewaffnete sein rechtes Bein und führte Barcelona in die größte aller Ekstasen, um ein beschämendes Madrid zu schlagen. Der Fußball siegte über die Einschüchterung. Der Sport siegte über die Trickserei. Barca gewann in der Verlängerung, was das unwürdige Madrid in den Büros gewinnen wollte. Der Schiedsrichter hätte es fast geschafft, denn er verweigerte den Barca-Spielern zwei Elfmeter. Und der eine, den er nicht gab, wurde annulliert, nachdem er auf dem Monitor gesehen hatte, dass Asencio nicht Raphinha zu Fall gebracht hatte. Barca schlug dieses Madrid, das alles beschmutzen will, wenn der Fußball es nicht hergibt."