Emotionaler ter Stegen: Barca "immer in meinem Herzen"

Nach knapp zwölf Jahren beim FC Barcelona ist Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen der Abschied sehr schwer gefallen. "So viele Erinnerungen und Emotionen gehen mir gerade durch den Kopf. Fast zwölf Jahre lang war dieser Verein und insbesondere diese Umkleidekabine mein Zuhause. Ein Ort, an dem ich als Spieler und als Mensch gewachsen bin und an dem ich unvergessliche Momente erlebt habe", schrieb der 33-Jährige bei Instagram.

Um sich seinen WM-Traum zu erfüllen, wechselt ter Stegen auf Leihbasis bis Saisonende von Barca zum FC Girona. Er habe aber "wirklich gemischte Gefühle. Ich liebe diesen Verein, diese Stadt und diese Region. Sie haben ein Gefühl in mir geweckt, das niemals verblassen wird", ergänzte der Keeper. Er trage den FC Barcelona "immer in meinem Herzen. Ich bin zutiefst dankbar und stolz."

Er freue sich nun zwar "sehr auf das, was vor mir liegt", so ter Stegen. Aber gleichzeitig wünschte er seinem ehemaligen Team "alles Gute für den Rest der Saison. Ich hoffe, dass noch viele weitere Trophäen gewonnen werden." Er bedanke sich "für die vielen gemeinsamen Jahre, für das tägliche Zusammenleben, das Lachen, die Kämpfe und den Respekt".

Ter Stegen hatte unter Trainer Hansi Flick bei Barca seinen Stammplatz verloren. Ein Wechsel war unvermeidlich, um für seinen Status als Nummer eins im DFB-Tor in den kommenden Monaten bis zur WM die von Bundestrainer Julian Nagelsmann geforderte Spielpraxis zu sammeln.

Ter Stegen war 2014 aus seiner Heimat Mönchengladbach nach Barcelona gewechselt und avancierte zum großen Rückhalt und seit 2024 zum Kapitän bei den Katalanen. In 423 Spielen kassierte er nur 416 Tore und rutschte dennoch vor der Saison aufs Abstellgleis. Eine schwere Knieverletzung und eine Rückenoperation warfen ter Stegen zurück. In dieser Saison kam er nur einmal im Pokal zum Einsatz - viel zu wenig für seine WM-Ambitionen.