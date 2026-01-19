Erneute Schiedsrichter-Aufregung beim FC Barcelona. Kapitän Frenkie de Jong wirft FIFA-Referee Jesús Gil Manzano arrogantes Aufreten vor und erhält Unterstützung von seinem Trainer.

Nach dem Ende der Siegesserie des FC Barcelona hat Kapitän Frenkie de Jong dem Schiedsrichter ein arrogantes Auftreten vorgeworfen - und Unterstützung von Trainer Hansi Flick erhalten.

Die Kommunikation mit dem spanischen FIFA-Referee Jesús Gil Manzano sei "unglaublich frustrierend", schimpfte der Niederländer de Jong bei "DAZN": "Man darf nichts sagen, obwohl ich der Kapitän bin und das eigentlich dürfen sollte. Er schaut einen an, als ob er sagen wollte: 'Ich bin etwas Besseres als du'."

Auch Flick ließ nach dem 1:2 (0:1) bei Real Sociedad San Sebastián am Sonntag kein gutes Haar an Gil Manzano. "Ich bin nicht enttäuscht vom Schiedsrichter, ich weiß ja, dass es so ist. Jeder hat es gesehen. Ich verschwende keine Energie mehr für ihn", sagte der deutsche Coach.

Damit unterstützte er de Jongs Haltung ausdrücklich: "Frenkie hat recht. Er ist immer ruhig und denkt über das nach, was er sagt. Er ist der Kapitän, er möchte mit ihm sprechen, und er darf nicht."