Der Fußball-Weltverband FIFA und die Schweizer Regierung arbeiten für ein besonderes Projekt zusammen. Dabei geht es um die Zukunft des Nahen Ostens.

Die FIFA und die Schweizer Regierung arbeiten beim Aufbau der Fußballinfrastruktur in Palästina zusammen. So stellt das Schweizer Außenministerium einen Betrag von 120.000 Franken, umgerechnet rund 128.000 Euro, zur Verfügung.

Realisiert werden soll dabei der Bau von zwei FIFA-Arena-Minifeldern im Westjordanland im kommenden Jahr, langfristig ist zudem der Bau von insgesamt zehn Minifeldern in Palästina und Israel geplant.

"Es erfüllt mich mit großer Freude, mitteilen zu können, dass die FIFA mit Unterstützung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten einen wichtigen ersten Schritt zur Unterstützung der Fußballinfrastruktur in Palästina unternimmt, indem wir 2026 zwei FIFA-Arena-Minifelder im Westjordanland eröffnen werden", wird FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Meldung zitiert.

Der Schweizer führt weiter aus: "Diese ersten beiden Spielfelder stehen nicht nur für Infrastruktur, sondern auch für eine Botschaft der Solidarität und den Glauben an die Fähigkeit des Fußballs, Gemeinschaften selbst in den schwierigsten Situationen zusammenzubringen. Die FIFA drückt der Schweizer Regierung ihre tiefe Dankbarkeit für diesen wichtigen Beitrag aus und freut sich darauf, diese gemeinsame Anstrengung fortzusetzen, um wiederherzustellen, aufzubauen und Hoffnung zu geben – Spielfeld für Spielfeld."