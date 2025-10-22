Anzeige
Nations League der Frauen

Frankreich vs. Deutschland live: DFB-Frauen im Nations-League-Halbfinale im Free-TV, Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 24.10.2025
  • 16:17 Uhr

Im Halbfinal-Rückspiel der Nations League spielt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich. So könnt ihr das Spiel verfolgen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet mit Rückenwind ins Rückspiel des Nations-League-Halbfinals gegen Frankreich: Im Hinspiel in Düsseldorf setzte sich die Mannschaft von Christian Wück mit 1:0 durch. Nun wartet die nächste große Aufgabe in Caen.

Die DFB-Frauen dürften dabei mit guten Erinnerungen an spannende Duelle gegen Frankreich in die Partie gehen: Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer gewann Deutschland im dramatischen Halbfinale mit 6:5 nach Elfmeterschießen.

Anzeige
Anzeige
Düsseldorf, Deutschland 21. Oktober 2025: Fußball-Frauen-Nationalmannschaft - Training - 21.10.25 Im Bild: Jule Brand (Deutschland) beim Training in Düsseldorf DFB regulations prohibit any use of p...

Frankreich vs. DFB-Frauen am 28.10. ab 21:10 Uhr LIVE auf Joyn!

Verfolge das Halbfinale der Nations League der Frauen LIVE auf Joyn!

Anzeige

Allerdings gab es zuletzt schlechte Nachrichten für den Bundestrainer. Lena Oberdorf, die die EM im Sommer mit einem Kreuzbandriss verpasste und gerade erst wieder richtig fit geworden war, wird lange ausfallen. Im Trikot des FC Bayern München riss sich die Abräumerin erneut das Kreuzband.

Oberdorf ist zudem nicht die einzige Spielerin, die für die Partie gegen die Franzosen ausfällt. Nicht im deutschen Kader stehen unter anderem Ann-Kathrin Berger, Sarai Linder, Sophia Kleinherne und Rebecca Knaak.

Anzeige

Nations League live - DFB-Frauen gegen Frankreich: Wann und wo findet das Halbfinal-Rückspiel statt?

  • Spiel: Frankreich vs. Deutschland
  • Wettbewerb: Nations League, Halbfinale (Rückspiel)
  • Datum: 28. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 21:10 Uhr
  • Austragungsort: Stade Michel-d'Ornano (Caen)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Frankreich vs. Deutschland live: Wo läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?

Die Partie zwischen Frankreich und Deutschland wird vom ZDF live übertragen.

Frankreich gegen DFB-Frauen live: Wo läuft das Spiel im Livestream?

Einen Livestream zum Spiel findet ihr auf Joyn. Dort könnt ihr das Spiel zwischen Frankreich und Deutschland in voller Länge schauen.

Anzeige

Frankreich vs. Deutschland live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Frankreich gegen Deutschland findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

Frankreich vs. Deutschland live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung der Nations League

  • Begegnung: Frankreich vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 28. Oktober 2025; 21:10 Uhr
  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Laurent Bonadei (Frankreich)
  • Free-TV: ZDF
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga
News

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker – die Aufstellungen sind da

  • 25.10.2025
  • 14:37 Uhr
FC Schalke 04 v SV Darmstadt 98 - 2. Bundesliga
News

Schalkes wundersame Auferstehung unter Muslic

  • 25.10.2025
  • 13:42 Uhr
imago images 1066961253
News

Causa Boateng: Bayern-Bosse denken nach Fan-Protesten wohl um

  • 25.10.2025
  • 12:46 Uhr
imago images 1068188951
News

DFB-Frauen feiern Bühl - Wück zeigt sich auch kritisch

  • 25.10.2025
  • 12:26 Uhr
Miron Muslic (li.) vor der Schalker Nordkurve
News

Muslic will Schalke-Mitglied bleiben und Nationaltrainer werden

  • 25.10.2025
  • 11:16 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live sehen: Termine, Übertragung im TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 25.10.2025
  • 11:06 Uhr
imago images 1064414257
News

Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clasico im TV, Livestream und Liveticker

  • 25.10.2025
  • 11:04 Uhr
Borussia Dortmund v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2
News

Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 25.10.2025
  • 11:01 Uhr
Bayer 04 Leverkusen v Borussia Mönchengladbach - BundesligaExklusiv
News

Nicolas: "Worte der Fans waren absolut treffend"

  • 25.10.2025
  • 10:23 Uhr
Torjubel zum Tor zum 4:0 durch Nicolas Jackson (FC Bayern Muenchen, 11), mit Tom Bischof (FC Bayern Muenchen, 20), Konrad Laimer (FC Bayern Muenchen, 27) jubelt mit, GER, FC Bayern Muenchen vs. Clu...
News

Vor Gladbach: Dieser Taktikkniff ist für Bayern entscheidend

  • 25.10.2025
  • 10:13 Uhr