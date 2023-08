Anzeige

Inter Miami greift nach dem ersten Titel seit der Ankunft von Lionel Messi. Durch das 4:1 (3:0) gegen Philadelphia Union erreichte das Team um den argentinischen Superstar das Finale im Leagues Cup. Dort trifft Miami auf den Nashville SC um den Deutschen Hany Mukhtar.

Von Chris Lugert

Nur wenige Wochen nach seiner spektakulären Präsentation bei Inter Miami steuert Lionel Messi auf den ersten Titel mit seinem neuen Team zu. Angeführt vom argentinischen Superstar gewann Miami am Dienstagabend (Ortszeit) im Halbfinale des Leagues Cups bei Philadelphia Union mit 4:1 (3:0) und erreichte das Endspiel.

Messi steuerte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 per traumhaftem Distanzschuss aus 31 Metern bei (20.), die weiteren Tore für Miami erzielten Sturmpartner Josef Martinez (3.), Messis früherer Barcelona-Kumpel Jordi Alba (45.+3) sowie David Ruiz (84.). Aufseiten der Gastgeber betrieb Alejandro Bedoya mit seinem Treffer (73.) nur Ergebniskosmetik. Bei Miami stand auch Sergio Busquets erneut in der Startelf.

"Die Mannschaft hat sich verändert, heute haben wir einen wettbewerbsfähigeren Kader, der es dem Trainer schwer macht, eine Aufstellung zu wählen. Die jüngeren Spieler entwickeln sich nach und nach. Das ist großartig für jedes Team.", sagte Inter-Trainer Gerardo Martino.

Miami setzt durch den Sieg die beinahe schon unheimliche Erfolgsserie seit Messis Ankunft fort. In nun sechs Spielen gelangen dem Team aus Florida fünf Siege - so viele wie in der gesamten bisherigen Saison zuvor. Mit seinen neun Pflichtspieltoren ist Messi bereits jetzt der Top-Torschütze seines Teams in der laufenden Spielzeit. Der 36-Jährige traf bislang in jedem Spiel.