"Verbale Einigung": Rosenior verkündet nahenden Chelsea-Wechsel

Der englische Trainer Liam Rosenior wird nach eigener Aussage neuer Teammanager beim Premier-League-Klub FC Chelsea. "Ich habe noch nicht unterschrieben, aber wir haben eine verbale Einigung", sagte der 41-Jährige am Dienstagmorgen in einer Pressekonferenz seines derzeitigen Vereins Racing Straßburg. Damit tritt Rosenior die Nachfolge des entlassenen Enzo Maresca an, eine Bestätigung seitens des Klub-Weltmeisters stand zunächst aus.

"Es wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden über die Bühne gehen", sagte Rosenior. Er sei noch einmal in Straßburg, "weil mir dieser Verein am Herzen liegt und ich es für richtig hielt, die Fragen heute persönlich hier zu beantworten, bevor ich mich der nächsten Etappe meiner Karriere zuwende."

Rosenior bleibt damit innerhalb des Vereinsnetzwerks von US-Unternehmer Todd Boehly. Sowohl Chelsea als auch Straßburg gehören zu dem von Boehly geführten Investorenkonsortium. Roseniors Vorgänger Maresca war etwas überraschend an Neujahr entlassen worden. Der Italiener hatte mit Chelsea im Sommer noch die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen.

Ex-Profi Rosenior, der insgesamt 141 Mal in der englischen Premier League auflief, zeigte sich emotional: "Im Moment überwiegt die Vorfreude, aber ich bin auch sehr dankbar für alles, was hier passiert ist. Natürlich habe ich gemischte Gefühle." So sei das im Fußball.

Noch am Samstag hatte er an der Seitenlinie der Straßburger beim 1:1 bei der OGC Nizza gestanden. In der laufenden Spielzeit der Ligue 1 führte Rosenior den Klub bislang auf den siebten Tabellenplatz. Sein neues Team Chelsea rang am Sonntag unter Interimstrainer Calum McFarlane Manchester City ein 1:1 ab. Rosenior übernimmt die Blues auf dem fünften Tabellenplatz.

Die beiden Klubs haben in der jüngeren Vergangenheit bereits eine enge Verbindung bewiesen: Seit 2023 wechselten 15 Spieler zwischen Straßburg und den Blues hin und her. Im selben Jahr war Straßburg von der BlueCo Group um den US-Unternehmer Todd Boehly übernommen worden. Boehly ist seit Mai 2022 auch Mitbesitzer des FC Chelsea.