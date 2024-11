Real Madrid: Ex-Supertalent muss mit 19 Jahren die Karriere beenden

Neben einem Nico Paz, welcher jüngst für sechs Millionen Euro Madrid in Richtung Italien zu Como wechselte. Oder weiteren Talenten wie Cesar Palacios oder Manuel Angel, die jetzt in der zweiten Garde der Madrilenen unter Legende Raul trainieren.

Es ist zwei Jahre her als sich Marc Cucalon in einem Spiel zwischen Real Madrid und Celtic Glasgow folgeschwer verletzte.

Real Madrid: Cucalon-OP verläuft fatal

In drei Tagen hat der in 2004 geborene Spanier Geburtstag. Via Instagram verkündet er schmerzlich sein frühes Karriereende: "Nach mehreren Komplikationen hat mich diese Verletzung zu der schweren Entscheidung gezwungen, mich vom Fußball zu verabschieden, zumindest so, wie ich es mir immer erträumt hatte.“

Am 6. September 2002 erlitt er im Spiel gegen Celtic einen Kreuzbandriss. Er wurde operiert, doch die Wunde entzündete sich bakteriell und brach immer wieder auf, verheilte über die Jahre nie ganz. Er war sogar der angedachte Kapitän in Arbeloas Mannschaft.