Jürgen Klopp hat sich zur Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid geäußert und die Situation mit der von Jupp Heynckes verglichen. Klopp sprach auch über eine mögliche Rückkehr auf die Trainerbank. Die Entlassung von Xabi Alonso beim spanischen Rekordmeister Real Madrid hat Jürgen Klopp mit gemischten Gefühlen verfolgt. "Als ich die Nachricht über Xabi Alonso gehört habe, war ich etwas zwiespältig. Ja, ich war überrascht - und nein, ich war nicht überrascht", sagte der Head of Global Soccer von Red Bull der Nachrichtenagentur AFP in einer internationalen Medienrunde. Vinicius Junior von eigenen Fans ausgepfiffen - emotionale Szenen im Spielertunnel

Kylian Mbappe kritisiert Real-Fans nach Pfiffen gegen Vinicius Junior Alonso, der Bayer Leverkusen 2024 zum Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal geführt hatte, war in Madrid nach rund einem halben Jahr entlassen worden. Zuvor hatte es bereits Gerüchte über eine Trennung gegeben, Alonsos ehemaliger Teamkollege Álvaro Arbeloa wurde vorerst als Nachfolger vorgestellt. "Ich dachte: 'Was?' Und dann: 'Ja, natürlich'", sagte Klopp und verwies auf die Entlassung von Jupp Heynckes. Dieser hatte 1998 nach dem Champions-League-Triumph gehen müssen. "So ist es immer in Madrid, wenn sie nicht an der Tabellenspitze stehen", sagte Klopp.

Klopp spricht über Real-Gerüchte Er würde "empfehlen, dass man, wenn man einen Trainer entlässt, besser eine Vorstellung davon hat, wer sein Nachfolger werden soll", erklärte der 58-Jährige: "Und das sollte realistisch sein. Wenn sie glauben, dass sie Pep Guardiola bekommen können, würde ich sagen, dass die Chancen dafür nicht besonders groß sind." Auch Klopp war in den Medien zuletzt immer wieder mit den Königlichen in Verbindung gebracht worden. Diesen Spekulationen widersprach der ehemalige Liverpool- und Bundesliga-Coach erneut. "Ich bin als Mensch an einem Punkt, an dem ich vollkommen zufrieden bin mit meiner Situation. Ich möchte nirgendwo anders sein", betonte Klopp. Er werde nicht aufgeregt, wenn er höre, dass Real Madrid angeblich Interesse habe, "falls das überhaupt der Fall sein sollte - aber das sind nur Spekulationen der Medien."

