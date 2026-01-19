- Anzeige -
Fußball

Real Madrid: Jürgen Klopp war "überrascht" und "nicht überrascht" von der Alonso-Entlassung

  • Aktualisiert: 19.01.2026
  • 10:50 Uhr
  • SID

Jürgen Klopp hat sich zur Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid geäußert und die Situation mit der von Jupp Heynckes verglichen. Klopp sprach auch über eine mögliche Rückkehr auf die Trainerbank.

Die Entlassung von Xabi Alonso beim spanischen Rekordmeister Real Madrid hat Jürgen Klopp mit gemischten Gefühlen verfolgt. "Als ich die Nachricht über Xabi Alonso gehört habe, war ich etwas zwiespältig. Ja, ich war überrascht - und nein, ich war nicht überrascht", sagte der Head of Global Soccer von Red Bull der Nachrichtenagentur AFP in einer internationalen Medienrunde.

Alonso, der Bayer Leverkusen 2024 zum Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal geführt hatte, war in Madrid nach rund einem halben Jahr entlassen worden. Zuvor hatte es bereits Gerüchte über eine Trennung gegeben, Alonsos ehemaliger Teamkollege Álvaro Arbeloa wurde vorerst als Nachfolger vorgestellt.

"Ich dachte: 'Was?' Und dann: 'Ja, natürlich'", sagte Klopp und verwies auf die Entlassung von Jupp Heynckes. Dieser hatte 1998 nach dem Champions-League-Triumph gehen müssen. "So ist es immer in Madrid, wenn sie nicht an der Tabellenspitze stehen", sagte Klopp.

Klopp spricht über Real-Gerüchte

Er würde "empfehlen, dass man, wenn man einen Trainer entlässt, besser eine Vorstellung davon hat, wer sein Nachfolger werden soll", erklärte der 58-Jährige: "Und das sollte realistisch sein. Wenn sie glauben, dass sie Pep Guardiola bekommen können, würde ich sagen, dass die Chancen dafür nicht besonders groß sind."

Auch Klopp war in den Medien zuletzt immer wieder mit den Königlichen in Verbindung gebracht worden. Diesen Spekulationen widersprach der ehemalige Liverpool- und Bundesliga-Coach erneut. "Ich bin als Mensch an einem Punkt, an dem ich vollkommen zufrieden bin mit meiner Situation. Ich möchte nirgendwo anders sein", betonte Klopp.

Er werde nicht aufgeregt, wenn er höre, dass Real Madrid angeblich Interesse habe, "falls das überhaupt der Fall sein sollte - aber das sind nur Spekulationen der Medien."

Möchte Klopp noch einmal trainieren?

Klopp hat als Trainer zahlreiche Erfolge gefeiert, unter anderem gewann er mit dem FC Liverpool die Champions League und die englische Meisterschaft, mit Borussia Dortmund wurde er Pokalsieger und zweimal deutscher Meister.

Derzeit hält Klopp eine Rückkehr an die Seitenlinie für eher unwahrscheinlich, schloss eine solche aber auch nicht aus. "Ob ich wieder trainieren möchte? Im Moment würde ich nein sagen, aber ich kann nicht sagen, niemals, niemals, niemals", erklärte er: "Ich gehe nicht davon aus, dass ich meine Meinung ändern werde, aber ich weiß es nicht."

