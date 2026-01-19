Bei Real Madrid brodelt es weiter, die Wut der Fans richtet sich vor allem gegen Vinicius. Kylian Mbappe nahm seinen Mitspieler nun in Schutz. Nach den jüngsten Unmutsbekundungen gegen Vinicius Júnior hat Starstürmer Kylian Mbappé die Fans von Real Madrid ermahnt und Vernunft eingefordert. "Natürlich ist es nicht Vinis Schuld. Es ist die Schuld der gesamten Mannschaft." Die Fans, forderte Mbappé am Montag, "sollten nicht einen einzelnen Spieler herauspicken und ihn allein auspfeifen". Vinicius Junior von eigenen Fans ausgepfiffen - Emotionale Szenen im Spielertunnel Beim glanzlosen Sieg gegen UD Levante (2:0) im ersten Heimspiel unter Álvaro Arbeloa hatten die Anhänger ihren Frust herausgelassen. Sie pfiffen ihre Stars aus, nachdem diese sich zuvor im Pokal bei einem Zweitligisten blamiert hatten.

Vini Junior mit schwierigem Verhältnis zu Alonso Neben Jude Bellingham bekam vor allem Vinicius (25) die Wut zu spüren. Ihm war unter anderem ein schwieriges Verhältnis zum entlassenen Xabi Alonso nachgesagt worden. Vinicius sei "ein Mensch. Es ist verständlich, dass einen das mitnimmt", sagte Mbappé über die Pfiffe: "Wir müssen ihn besser schützen, ich eingeschlossen, damit er nicht allein ist. Bei Real Madrid wird er nie allein sein. Der ganze Verein steht hinter ihm." Mit Spannung wird erwartet, wie die Fans Real am Dienstag in der Champions League gegen die AS Monaco im Bernabéu begrüßen.

