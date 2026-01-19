- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Real Madrid: Kylian Mbappe kritisiert Real-Fans nach Pfiffen gegen Vinicius Junior

  • Aktualisiert: 19.01.2026
  • 13:54 Uhr
  • SID

Bei Real Madrid brodelt es weiter, die Wut der Fans richtet sich vor allem gegen Vinicius. Kylian Mbappe nahm seinen Mitspieler nun in Schutz.

Nach den jüngsten Unmutsbekundungen gegen Vinicius Júnior hat Starstürmer Kylian Mbappé die Fans von Real Madrid ermahnt und Vernunft eingefordert.

"Natürlich ist es nicht Vinis Schuld. Es ist die Schuld der gesamten Mannschaft." Die Fans, forderte Mbappé am Montag, "sollten nicht einen einzelnen Spieler herauspicken und ihn allein auspfeifen".

Beim glanzlosen Sieg gegen UD Levante (2:0) im ersten Heimspiel unter Álvaro Arbeloa hatten die Anhänger ihren Frust herausgelassen. Sie pfiffen ihre Stars aus, nachdem diese sich zuvor im Pokal bei einem Zweitligisten blamiert hatten.

- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

- Anzeige -
- Anzeige -

Vini Junior mit schwierigem Verhältnis zu Alonso

Neben Jude Bellingham bekam vor allem Vinicius (25) die Wut zu spüren. Ihm war unter anderem ein schwieriges Verhältnis zum entlassenen Xabi Alonso nachgesagt worden.

Vinicius sei "ein Mensch. Es ist verständlich, dass einen das mitnimmt", sagte Mbappé über die Pfiffe: "Wir müssen ihn besser schützen, ich eingeschlossen, damit er nicht allein ist. Bei Real Madrid wird er nie allein sein. Der ganze Verein steht hinter ihm."

Mit Spannung wird erwartet, wie die Fans Real am Dienstag in der Champions League gegen die AS Monaco im Bernabéu begrüßen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Kylian Mbappe zeigt auch Verständnis für Fans

Mbappé zeigte bei aller Kritik auch Verständnis für den Frust der Anhänger. "Bevor ich Fußballer wurde, war ich ein junger Mann, und wenn ich auf der Tribüne saß und unzufrieden war, habe ich gebuht", berichtete der Franzose.

Dies sei für sie "die einzige Möglichkeit", ihren Unmut zu äußern. Ihm habe jedoch "nicht gefallen, dass manche Spieler mehr ausgebuht wurden als andere".

2245408372
News

AS Rom vs. VfB Stuttgart live: Europa-League-Übertragung im Free-TV, Liveticker und Stream

  • 19.01.2026
  • 16:34 Uhr
2251226532
News

FC Bayern vs. Union St. Gilloise live: Wer überträgt die Champions League im TV und Stream?

  • 19.01.2026
  • 16:33 Uhr
Africa-Cup-Sieger 2026 Senegal
News

Kommentar zum Afrika-Cup: Weltstars zum Fremdschämen

  • 19.01.2026
  • 16:18 Uhr
YEHVANN DIOUF fights with the ball boys to protect his goalkeeper s towel during Africa Cup of Nations Morocco 2025 - FINAL. SENEGAL vs Morocco -PRINCE MOULAY ABDELLAH STADIUM 18 JANUARY 2026 By IM...
News

Afrika-Cup: Torwart kämpft mit Balljungen um Handtuch

  • 19.01.2026
  • 16:17 Uhr
Das Spiel war minutenlang pausiert worden
News

Nach Sturz: Paderborn-Profi Brackelmann gibt Entwarnung

  • 19.01.2026
  • 13:56 Uhr
Senegal stürmt per Traumtor zum Titel
News

Chaos bei Senegals Triumph gegen Marokko - deutliche Worte von Infantino

  • 19.01.2026
  • 13:51 Uhr
Infantino (r.) mit Trump bei der Vergabe im Dezember
News

FIFA tief beschämt? Trumps Friedenspreis sorgt für Unmut

  • 19.01.2026
  • 13:50 Uhr
Ernste Miene: Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche
News

SGE auf Trainersuche: Krösche hat klare Vorstellungen

  • 19.01.2026
  • 12:46 Uhr
Infantino stellt sich hinter die Wenger-Idee
News

Infantino verurteilt Final-Chaos beim Afrika-Cup

  • 19.01.2026
  • 12:01 Uhr
Leipzigs Sport-Geschäftführer Marcel Schäfer
News

Schäfer über Leipziger Ansprüche: "Müssen realistisch bleiben"

  • 19.01.2026
  • 11:35 Uhr