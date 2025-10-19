Florian Wirtz kann die hohen Erwartungen beim FC Liverpool bislang nicht erfüllen. Auch gegen Manchester United bleibt er blass und verliert endgültig seinen Stammplatz, während die "Reds" immer weiter in die Krise schlittern.

Kein Tor, kein Assist - und das leidige Warten auf den Durchbruch in Anfield.

Für Florian Wirtz begann die Premier League-Partie gegen Erzrivale Manchester United zunächst auf der Bank. Bereits zum zweiten Mal in Folge musste der Nationalspieler zunächst zusehen. Für den Moment hat der 21-Jährige seinen Startelfplatz beim FC Liverpool offenbar verloren.

Ein schnelles Tor bringt die Gäste schon in der 2. Minute in Führung. Danach sieht Wirtz zahlreiche vergebene Chancen seiner Mannschaft. Allein Cody Gakpo trifft dreimal Aluminium.

Als die "Reds" bis zur 62. Minute trotz dominanter Vorstellung in der zweiten Halbzeit einfach keinen Treffer erzielen, setzt Trainer Arne Slot auf eine offensive Verzweiflungstat. Mit Gakpo, Mohamed Salah, Hugo Ekitike und Enrico Chiesa stehen zeitweise vier Stürmer auf dem Platz - dahinter sucht Wirtz sein Glück.

Doch wegen des Überangebots an Offensivkräften gibt es überhaupt keinen Platz für ihn. Der Ex-Leverkusener findet keinen Raum. Er lässt sich fallen, weicht nach außen aus, läuft sich fest, begeht unnötige Fouls, verliert ein paar einfache Bälle.