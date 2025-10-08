Nick Woltemade ist bei Newcastle United voll eingeschlagen. Sein neuer Teamkollege Anthony Gordon adelt den Deutschen mit einem prominenten Vergleich.

Sieben Spiele, vier Tore - der Start von Nick Woltemade bei seinem neuen Klub Newcastle United kann sich mehr als nur sehen lassen. Zuletzt traf er in drei Pflichtspielen für die "Magpies" in Folge.

Und das, obwohl Woltemade schon während seiner Zeit beim VfB Stuttgart nicht als klassischer Strafraumstürmer galt, sondern als spielender Angreifer, der Aktionen auch selbst initiiert. Das ist auch Woltemades neuem Teamkollegen Anthony Gordon aufgefallen.

Der englische Nationalspieler vergleicht er den 23-Jährigen daher mit einem ganz Großen seiner Zunft: Bayern-Star Harry Kane, den Gordon bestens von den "Three Lions" kennt.

"Ich denke, sie haben einen ähnlichen Spielstil, denn sie agieren fast wie Quarterbacks: Sie wollen am Spiel teilnehmen und selbst auch Chancen kreieren. Sie wollen nicht nur die Chancen verwerten, wie es ein normaler Stürmer tun würde", erklärte Gordon.