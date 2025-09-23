Anzeige
Carabao Cup: FC Liverpool zieht in die nächste Runde ein – Hugo Ekitike fliegt vom Platz: "Unnötig und dumm!"

  • Aktualisiert: 24.09.2025
  • 09:55 Uhr
  • SID

Der FC Liverpool ist aktuell kaum zu stoppen. Gegen den englischen Zweitligisten FC Southampton taten sich die Reds lange schwer, ehe Hugo Ekitike kurz vor Schluss den Sieg fest macht – und direkt danach den Platz verlassen muss.

Rekordsieger FC Liverpool hat dank eines späten Treffers des ehemaligen Frankfurters Hugo Ekitike (86.) das Achtelfinale im englischen Ligapokal erreicht.

Ohne Stammspieler wie Florian Wirtz besiegten die Reds den Zweitligisten FC Southampton 2:1 (1:0). Der nach der Pause eingewechselte Ekitike sah nach nach seinem Treffer Gelb-Rot, weil er beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte.

Liverpool-Trainer Arne Slot fand auf der Pressekonferenz nach der Partie deshalb harte Worte für den Ex-Frankfurt-Stürmer: "Das war unnötig und dumm. Ich habe ihm gesagt, wenn man im Champions-League-Finale in der 87. Minute nach einem Dribbling gegen drei Spieler und einem Schuss in den Winkel ein Tor erzielt, kann ich vielleicht verstehen, dass er denkt: 'Das ist alles mein Verdienst, was habe ich geleistet.'"

"Aber ich bin altmodisch, ich bin 47. Ich habe nie auf diesem Niveau gespielt, aber ich habe ein paar Tore geschossen und wenn ich ein solches Tor geschossen hätte, hätte ich mich umgedreht, wäre zu Federico Chiesa gegangen und hätte gesagt: 'Dieses Tor gehört ganz dir, es geht nicht um mich.' Unnötig, nicht klug, man nennt es dumm, ich habe es auch sofort als dumm bezeichnet", so Slot weiter.

Ekitike selbst äußerte sich nach dem Spiel in den sozialen Medien und entschuldigte sich für die Aktion: "Ich war so aufgeregt, dem Team bei meinem ersten Carabao-Cup-Spiel hier in unserer Heimat zu einem weiteren Sieg zu verhelfen. Die Emotionen haben mich überwältigt. Ich entschuldige mich bei der gesamten Reds-Familie. Vielen Dank an die Fans, die uns immer unterstützen, und an meine Teamkollegen für diesen Sieg!"

FC Liverpool: B-Elf gewinnt gegen FC Southampton

Der für 144 Millionen Euro von Newcastle United verpflichtete Alexander Isak hatte mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für Liverpool (43.) die Führung erzielt.

Zum Ausgleich für die mutigen Gäste, bei denen unter anderem die Neuzugänge Leo Scienza (vom 1. FC Heidenheim) und Caspar Jander (1. FC Nürnberg) in der Startelf standen, traf Shea Charles (76.) nach einem Fehler des Ex-Stuttgarters Waturo Endo.

Trainer Arne Slot verzichtete wie angekündigt auf die meisten Spieler seiner ersten Elf wie Wirtz oder Torjäger Mohamed Salah. Liverpool hat den Ligapokal bisher zehn Mal gewonnen, zuletzt 2024. Das Finale im März verlor der Rekordmeister 1:2 gegen Newcastle United.

