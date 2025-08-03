- Anzeige -
La Liga

Marc-Andre ter Stegen - Nächste böse Attacke auf deutschen Nationaltorhüter vom FC Barcelona

  • Aktualisiert: 05.08.2025
  • 10:17 Uhr
  • ran.de

Marc-Andre ter Stegen steht beim FC Barcelona auf dem Abstellgleis. Weil er sich nicht so einfach ausbooten lässt, wendet sich allmählich auch die Presse gegen ihn.

Update, 9. August: FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen entlarvt mit diesem Zug Barca - ein Kommentar

Die Wut auf Marc-Andre ter Stegen in Spanien wird größer. Jetzt wenden sich auch erste Medien gegen den Keeper, der beim FC Barcelona offenbar vor dem Aus steht.

Der Sportjournalist Victor Lozano sagte bei "TV3": "Ter Stegen hat es Barcelona zu verdanken, dass er sich eine Haartransplantation leisten konnte. Barcelona holte ihn von Borussia Mönchengladbach, als ihn kaum einer kannte."

Ter Stegen: Verletzung sorgt für Ärger

Und weiter: "Er verdiente hier riesige Summen. Das passte aber nie zu seinem Niveau. Seine Leistungen haben diese Summen niemals gerechtfertigt. Ohne Barcelona würde er jetzt wahrscheinlich bei Bochum oder Schalke spielen."

Ter Stegen sorgt aktuell für Unmut unter den Barca-Fans, weil er sich zu einer Rückenoperation entschlossen hatte, die ihn mehrere Monate außer Gefecht setzen wird. Dabei hatten die Katalanen gehofft, ihren Keeper noch in dieser Transferperiode verkaufen zu können.

FC Barcelona will mit ter Stegen sprechen

Als Retourkutsche für seinen Alleingang, drohte Barca sogar mit dem Entzug der Kapitänsbinde. Offenbar sind die Katalanen von dieser Idee nun aber wieder abgekommen. Laut "Sport" will Sportdirektor Deco das direkte Gespräch mit ter Stegen suchen.

Vermutlich, so spekuliert die Zeitung, aus Kalkül. Denn Barca benötigt ter Stegens Unterschrift, um seine medizinischen Unterlagen bei der Liga einreichen zu können. Bei einer Pause von mindestens vier Monaten könnte der klamme Klub 80 Prozent des Gehalts für die Registrierung neuer Spieler nutzen. Noch warten die neu verpflichtete Nummer eins Joan Garcia, dessen mutmaßlicher Backup Wojciech Szczesny und Stürmer Marcus Rashford darauf, für die Liga gemeldet werden zu können.

