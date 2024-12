Muss der FC Barcelona erneut umziehen? Durch äußere Umstände könnten die Blaugrana ihre Heimspiele 2025 in der Stadt ihres größten Konkurrenten austragen.

Was wäre das für eine kuriose Geschichte! Der FC Barcelona muss wohl erneut seine Heimspielstätte wechseln und es könnte die Katalanen ausgerechnet ins "Estadio Metropolitano", Stadion von Atletico Madrid, verschlagen.

Da die Umbauarbeiten am eigentlichen Barca-Tempel "Camp Nou" noch in vollem Gange sind und sich aller Voraussicht nach noch bis Saisonende ziehen werden, tragen Lamine Yamal und Co. ihre Heimspiele seit dieser Saison im Olympiastadion in Barcelona aus. Doch diese Option wird für das kommende Jahr wegfallen.

Denn durch "Verpflichtungen" der Stadtverwaltung steht das "Estadio Olimpico" nicht zur Verfügung. Problem dabei: Laut UEFA-Regularien muss jedes Team seine Heimpartien der Champions-League-K.O.-Phase im gleichen Stadion austragen. Das wäre für den FC Barcelona im Olympiastadion nicht möglich.

Falls die Blaugrana in der Königsklasse nicht direkt ins Achtelfinale vordringen würde, müsste sogar eine Blitzlösung her. Eine Spielstätte für die Playoffs muss dem Verband bis zum 31. Januar präsentiert werden.