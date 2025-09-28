La Liga
La Liga: Hansi Flick springt mit Barcelona an die Spitze
- Aktualisiert: 28.09.2025
- 20:31 Uhr
- SID
Trainer Hansi Flick hat mit dem spanischen Meister FC Barcelona die herbe Derbypleite von Rekordchampion Real Madrid genutzt und ist an die Spitze von La Liga gesprungen.
Der FC Barcelona gewann am 7. Spieltag nach Rückstand noch 2:1 (1:1) gegen Real Sociedad. Die ungeschlagenen Katalanen (sechs Siege, ein Remis) liegen einen Punkt vor Madrid.
Joules Kondé (43.) und der frühere Bayern-Star Robert Lewandowski (59.) nach Vorarbeit des zuletzt verletzten und am Sonntag eingewechselten Lamine Yamal trafen für die Mannschaft Flicks. Alvaro Odriozola, 2020 ebenfalls kurz bei den Bayern aktiov, hatte die Gäste in Führung gebracht (31.).
- FC Barcelona: Nationaltrainer de la Fuente schießt gegen Hansi Flick zurück
- Real-Trainer Xabi Alonso: "Keine Ausreden" für desaströse Derby-Klatsche
Am Samstag hatte Real 2:5 (2:2) bei Atlético verloren. Trainer Xabi Alonso ging anschließend hart mit seinen Stars ins Gericht.
Ballon d'Or: So viele Stimmen für den ersten Platz bekamen die Ballon d'Or-Kandidaten
So viele Stimmen für den ersten Platz bekamen die Ballon d'Or-Kandidaten
Beim Ballon d’Or stimmen ausgewählte Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Ländern ab. Sie geben eine Rangliste der fünf besten Spieler des Jahres ab, die je nach Platzierung Punkte erhalten. Am Ende gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl den Ballon d’Or. ran präsentiert, welcher Kandidat, wie viele Stimmen bekommen hat.
Scott McTominay (SSC Napoli)
1 Stimme für den ersten Platz
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain)
1 Stimme für den ersten Platz
Kylian Mbappe (Real Madrid)
1 Stimme für den ersten Platz
Achraf Hakimi (Paris Saint Germain)
3 Stimmen für den ersten Platz
Mohamed Salah (Liverpool FC)
4 Stimmen für den ersten Platz
Vitinha (Paris Saint Germain)
6 Stimmen für den ersten Platz
Lamine Yamal (FC Barcelona)
11 Stimmen für den ersten Platz
Ousmane Dembele (Paris Saint Germain)
73 Stimmen für den ersten Platz
Raphinha (FC Barcelona)
0 Stimmen für den ersten Platz
"Es gibt keine Ausreden", sagte der frühere Leverkusener Meistercoach: "Es war ein schlechtes Spiel, es tut weh. Wir haben nicht genug gekämpft. Ich hätte mir in allen Bereichen ein höheres Niveau gewünscht."