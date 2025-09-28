Trainer Hansi Flick hat mit dem spanischen Meister FC Barcelona die herbe Derbypleite von Rekordchampion Real Madrid genutzt und ist an die Spitze von La Liga gesprungen.

Der FC Barcelona gewann am 7. Spieltag nach Rückstand noch 2:1 (1:1) gegen Real Sociedad. Die ungeschlagenen Katalanen (sechs Siege, ein Remis) liegen einen Punkt vor Madrid.

Joules Kondé (43.) und der frühere Bayern-Star Robert Lewandowski (59.) nach Vorarbeit des zuletzt verletzten und am Sonntag eingewechselten Lamine Yamal trafen für die Mannschaft Flicks. Alvaro Odriozola, 2020 ebenfalls kurz bei den Bayern aktiov, hatte die Gäste in Führung gebracht (31.).

Am Samstag hatte Real 2:5 (2:2) bei Atlético verloren. Trainer Xabi Alonso ging anschließend hart mit seinen Stars ins Gericht.