Real Madrid muss weiter auf David Alaba verzichten! Comeback des Ex-Bayern-Stars wohl erst 2025

Real Madrid muss schon seit Dezember ohne David Alaba auskommen. Nun soll ein Comeback in diesem Kalenderjahr unwahrscheinlich sein, berichtet die "Relevo".

David Alaba fällt offenbar noch länger aus als ursprünglich prognostiziert.

Das berichtet die spanische "Relevo". Der frühere Bayern-Star ist nach seinem Kreuzbandriss zwar wieder in das Lauftraining eingestiegen, soll aber erst im Januar sein Comeback feiern. Zunächst hatte man bei den "Königlichen" auf Oktober gehofft.

Doch bereits ein Bericht der "Marca" im August hatte Zweifel aufgeworfen, ob das realistisch ist.

Am 17. Dezember 2023 musste Alaba im Ligaspiel gegen Villarreal früh ausgewechselt werden. Die erschütternde Diagnose: Kreuzbandriss und EM-Aus. Doch ein zusätzlicher Knorpelschaden bedeutete wohl eine deutlich längere Heilung, wie es in dem Marca-Bericht hieß.

Eigentlich hätte der Österreicher schon vor Monaten ins Lauftraining zurückkehren sollen. Stattdessen stellte sich während der EM heraus, dass Alaba, der sein ÖFB-Team als "Non-Playing-Captain" unterstützte, noch Schwierigkeiten beim Treppensteigen hat.

Ancelotti und die Ärzte in Madrid wollten keinesfalls etwas bei Alaba überstürzen und gaben ihm so viel Zeit wie nötig. So dass er erst jüngst in das Lauftraining einstieg. Sollte er tatsächlich erst im Januar 2025 wieder spielen können, hätte der 32-Jährige ein Jahr lang gefehlt.