Auch nach seiner aktiven Karriere bleibt Toni Kroos Real Madrid verbunden. Der Ex-Nationalspieler kann sich sogar ein Comeback vorstellen.

Toni Kroos hat nach dem Ende seiner aktiven Fußballkarriere betont, wie eng die Verbindung zu Real Madrid für ihn bleibt – und dabei eine mögliche Rückkehr nicht ausgeschlossen.

In seinem eigenen Podcast "Einfach mal Luppen" mit Bruder Felix sprach der 34-Jährige über seine Beziehung zu den Königlichen: "Die Bedeutung von Real wird für mich immer die gleiche bleiben. Dazu war das ein zu langer, großer, erfolgreicher und auch liebevoller Abschnitt. Das wird immer bleiben. Ich werde Real immer nahe stehen, das ist keine Frage. Und Real auch immer verteidigen, immer auf der Real-Seite sein."

Aktuell sieht Kroos sich allerdings nicht in einer Rolle im Umfeld des Vereins. "Jetzt öffentlich im Umfeld von Real in Erscheinung treten – das ist das, wo ich am ehesten sagen würde, dass es aktuell erstmal eher kein Thema ist. Da würde ich jetzt erstmal sagen: Nein – so nahe ich dem Klub auch stehe."

Dass er Real Madrid in der Zukunft ganz aus seinem Leben ausschließt, will Kroos aber nicht: "Ich sage jetzt nicht, dass ich nie wieder irgendwas bei Real machen werde oder zu tun haben würde. Das würde ich jetzt natürlich nicht ausschließen." Welche Funktion das sein könnte, sei allerdings völlig offen: "Das ergibt sich dann vielleicht auch erst ein paar Jahre nach einem Karriereende."