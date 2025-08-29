U21: Antonio di Salvo nominiert zahlreiche Neulinge

Bundestrainer Antonio Di Salvo hat den Kader der U21-Nationalmannschaft für die Länderspiele in Albanien und gegen Lettland bekanntgegeben. Darunter befinden sich zahlreiche Neulinge. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt im September die EM-Qualifikation.

Nun hat Bundestrainer Antonio Di Salvo den Kader für das Freundschaftsspiel am 5. September in Albanien (live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn) und den Start der EM-Qualifikation am 9. September in Rostock gegen Lettland (live in SAT.1, auf ran.de und Joyn) bekanntgegeben. U21-EM-Qualifikation: Deutschland mit lösbaren Gruppengegnern

Dafür nominierte di Salvo insgesamt zehn Neulinge in sein Aufgebot, das sich letztlich für die EM-Endrunde 2027 qualifizieren soll.

Unter anderem ist das von di Salvo nominierte Torhüter-Trio Mio Backhaus (Werder Bremen), Dennis Seimen (SC Paderborn) und Max Weiß (Burnley FC) erstmals bei der U21 mit dabei.

VfB-Shootingstar Jeltsch mit U21-Debüt Zudem hat der U21-Bundestrainer auch noch Stuttgarts Abwehrjuwel Finn Jeltsch erstmals in den Kreis der DFB-Junioren eingeladen.

