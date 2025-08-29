U21 live in SAT.1, auf prosieben maxx, ran.de und joyn
U21: Antonio di Salvo nominiert zahlreiche Neulinge
- Veröffentlicht: 29.08.2025
- 10:41 Uhr
- ran.de
Bundestrainer Antonio Di Salvo hat den Kader der U21-Nationalmannschaft für die Länderspiele in Albanien und gegen Lettland bekanntgegeben. Darunter befinden sich zahlreiche Neulinge.
Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt im September die EM-Qualifikation.
Nun hat Bundestrainer Antonio Di Salvo den Kader für das Freundschaftsspiel am 5. September in Albanien (live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn) und den Start der EM-Qualifikation am 9. September in Rostock gegen Lettland (live in SAT.1, auf ran.de und Joyn) bekanntgegeben.
Dafür nominierte di Salvo insgesamt zehn Neulinge in sein Aufgebot, das sich letztlich für die EM-Endrunde 2027 qualifizieren soll.
Das Wichtigste zur U21 in Kürze
Unter anderem ist das von di Salvo nominierte Torhüter-Trio Mio Backhaus (Werder Bremen), Dennis Seimen (SC Paderborn) und Max Weiß (Burnley FC) erstmals bei der U21 mit dabei.
VfB-Shootingstar Jeltsch mit U21-Debüt
Zudem hat der U21-Bundestrainer auch noch Stuttgarts Abwehrjuwel Finn Jeltsch erstmals in den Kreis der DFB-Junioren eingeladen.
"Unsere Vorfreude ist sehr groß, weil der Prozess, eine Mannschaft neu zu formen und die Spieler persönlich kennenzulernen, immer sehr spannend ist", wird di Salvo auf der Homepage des DFB zitiert: "Die Mischung aus bereits erfahrenen U 21-Akteuren und neuen Spielern ist gut. Jetzt geht es darum, schnell zu einer Einheit zusammenzuwachsen und erfolgreich in die EM-Qualifikation zu starten. In Albanien werden wir ein Testspiel haben und erste Erkenntnisse bekommen."
Der aktuelle U21-Kader in der Übersicht
Tor: Mio Backhaus, Dennis Seimen, Max Weiß
Abwehr: Elias Baum, Hendry Blank, Linus Gechter, Finn Jeltsch, Leandro Morgalla, Joshua Quarshie, Tom Rothe, Lukas Ullrich
Mittelfeld: Noel Aseko Nkili, Muhammed Damar, Said El Mala, Brajan Gruda, Anton Kade, Aljoscha Kemlein, Mert Kömür, Umut Tohumcu
Sturm: Ilyas Ansah, Dzenan Pejcinovic, Nicolo Tresoldi, Nelson Weiper