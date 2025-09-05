DFB-Team: Erkenntnisse der Blamage in der Slowakei - Versagen auf allen Ebenen

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

DFB-Team: Die Mannschaft hat ein Grundsatzproblem Nagelsmann wirkte nach der historischen, weil ersten Auswärtsniederlage einer deutschen Männer-Nationalelf in der WM-Qualifikation fast persönlich gekränkt. In seinem Kader hätten am Donnerstag "vermeintlich" bis auf einige Ausfälle Deutschlands beste Spieler gestanden, motzte er. Aber vielleicht „müssen wir dann tatsächlich weniger auf Qualität setzen, sondern auf Spieler, die einfach nur alles reinwerfen, weil das hätte heute zu besseren Ergebnissen geführt, als wenn die besten Spieler spielen". Rumms! Die Worte des 38-Jährigen dürften gesessen haben. Immerhin lässt sich kein Fußballprofi gern das Engagement absprechen oder fehlende Emotionalität unterstellen. Das aber scheint für die DFB-Elf in ihrer derzeitigen Zusammenstellung ebenso angemessen wie ein Muster zu sein. "Wir brauchen nicht über System oder Taktik zu sprechen, das ist einzig und allein eine Einstellungssache – und das war auch schon in den letzten Spielen unser Problem", stellte auch Kimmich klar. Ergebnis ist eine alarmierende Abwärtsspirale, was die Ergebnisse angeht. Im Kalenderjahr 2025 konnte man nur in Italien gewinnen. Das 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League ist der einzige Sieg der DFB-Elf in den vergangenen sechs Partien. Die letzten drei hat man in Folge verloren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

DFB-"Kollektiv" hat versagt - Aufstellung unschuldig?

DFB-Team: Es fehlt schlicht die Qualität Und das ist nicht ausschließlich über den Einstellungsweg erklärbar. Nicht erst seit den herben Niederlagen im Finalturnier der Nations League ist klar: Es gibt ein eklatantes Qualitätsproblem. Natürlich fehlten in der Slowakei mit Jamal Musiala, Marc-Andre ter Stegen und Kai Havertz drei Stammspieler. Es ist aber nicht so, dass der Bundestrainer eine weitaus bessere Schattenelf in der Hinterhand hätte – im Gegenteil. Die Lücken, die durch die Rücktritte von Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos und auch Ilkay Gündogan gerissen wurden, scheinen zu groß. Sowohl spielerisch als auch als Führungsspieler hat noch niemand ihr Erbe angetreten. Die Nationalmannschaft jagt niemandem mehr Angst ein, nicht einmal dem Weltranglisten-52. aus der Slowakei.

Anzeige

DFB-Team: Nagelsmann überfordert die Spieler Um das zu ändern, sieht sich Nagelsmann – der nun die Hälfte seiner 24 Spiele als Bundestrainer nicht gewonnen hat – immer wieder gezwungen, den eigenen Ansatz komplett über den Haufen zu werfen und neue Dinge zu probieren. Zuletzt hatte er zum wiederholten Male eine "neue Struktur" angekündigt. Den Worten folgten Taten. In Bratislava lief die deutsche Elf in einem extrem fluiden System mit enorm hochstehenden Außenverteidigern auf. Die Folge waren blankes Chaos in der Rückwärtsbewegung und fehlende Abläufe im eigenen Ballvortrag. Man konnte den Eindruck gewinnen, die Spieler wussten nicht recht, was genau sie zu tun hatten. Wie sollten sie auch? Das Problem ist hausgemacht. Nagelsmann betont seit seinem Amtsantritt immer wieder gebetsmühlenartig, wie wenig Zeit für tatsächliche Einflussnahme er hat, trotzdem plant er komplexe Systemrochaden, die eigentlich eingeschliffen werden müssten. Vor dem Spiel in der Slowakei trainierte die DFB-Elf am Dienstag und Mittwoch jeweils einmal. Die zweite Einheit war bereits das Abschlusstraining. Kein Wunder, dass die Mannschaft mit der neuen Ausrichtung fremdelte.

Anzeige

WM in Gefahr? Fans nach Slowakei-Blamage gefrustet

Anzeige