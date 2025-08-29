Anzeige

Die deutsche Nationalmannschaft startet in die Mission WM-Qualifikation. Für die Männer von Julian Nagelsmann geht es zunächst in die Slowakei. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream. Im Rahmen des Final-Four-Turniers der Nations League hat das DFB-Team die Kür verpasst. Nach den enttäuschenden Auftritten gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) steht nun jedoch erstmal die Pflicht an. Die WM-Qualifikation beginnt für Deutschland gleich mal mit dem nominell schwierigsten Match. Am Donnerstag, 4. September (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER) müssen die Männer von Julian Nagelsmann auswärts in der Slowakei bestehen.

Anzeige

Anzeige

Hierbei gilt es, den Grundstein für Rang eins und die direkte WM-Qualifikation zu legen, da Nordirland und Luxemburg als weitere Gruppengegner lediglich Underdog-Chancen auf die Plätze eins und zwei haben. Deutschland hat ähnlich wie bei den letzten Spielen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Marc-André ter Stegen, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Kai Havertz und Tim Kleindienst werden nicht zur Verfügung stehen, wodurch sowohl die Defensive als auch die Offensive geschwächt ist. Ebenfalls nicht mit dabei ist Leroy Sane, von dem sich Julian Nagelsmann nach dessen Wechsel zu Galatasaray noch mehr erwartet. HIER KOSTENLOS STREAMEN: Slowakei vs. Deutschland bei der WM-Qualifikation live auf Joyn Trotz allem geht das DFB-Team natürlich als Favorit in die Partie. Die Slowakei hat allerdings mit Milan Skriniar (Fenerbahce), David Hancko (Atlético), Stanislav Lobotka (SSC Neapel) durchaus Spieler mit dabei, die der erweiterten europäischen Spitzenklasse zuzuordnen sind. Der direkte Vergleich spricht mit acht Siegen und drei Niederlagen in elf Partien klar für Deutschland. Die letzten beiden Duelle stammen aus dem Jahr 2016. Hier gab es zunächst einen 3:1-Testspielsieg für die Slowaken, ehe Deutschland im EM-Achtelfinale mit einem klaren 3:0-Erfolg zurückschlagen konnte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Slowakei vs. Deutschland heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Match? Spiel: Slowakei vs. Deutschland

Wettbewerb: WM-Qualifikation (1. Spieltag)

Datum: 04. September 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: Tehelne Pole Stadion (Bratislava)

Anzeige

WM-Qualifikation heute live: Die Aufstellungen Aufstellung Slowakei: Dubravka - Gyömber, Skriniar, Satka, Hancko - Bero, Lobotka - Duda - Strelec, Duris, Sauer Aufstellung Deutschland: Baumann - Collins, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Stiller - Gnabry, Goretzka, Wirtz - Woltemade

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

WM-Qualifikation heute live: Läuft Slowakei - Deutschland im Free-TV? Ja, die Partie Slowakei - Deutschland läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen. Das Match in der Slowakei wird von der ARD im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Deutschland heute zu Gast in der Slowakei: Die WM-Qualifikation kostenlos auf Joyn sehen Die ARD zeigt die Partie Slowakei - Deutschland auch live im Stream. Dieser ist unter Sportschau.de, der ARD-Mediathek und auf Joyn ab 20:15 Uhr kostenlos abrufbar. HIER KOSTENLOS STREAMEN: Slowakei vs. Deutschland bei der WM-Qualifikation live auf Joyn

Anzeige

Anzeige

WM-Qualifikation: Wo gibt's heute einen Ticker zum Deutschland-Spiel in der Slowakei? Einen Ticker zu Slowakei - Deutschland gibt es wie üblich auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). WM-Qualifikation: Slowakei - Deutschland im Live-Ticker