Die deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten Spiel der WM-Qualifikation zuhause auf Nordirland. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream.

+++ Update, 7. September, 19:30 Uhr: Die Aufstellungen +++

Deutschland: Baumann - Anton, Koch, Rüdiger, Raum - Kimmich, Groß - Leweling, Wirtz, Gnabry - Woltemade.

Nordirland: Peacock-Farrell - Hume, McNair, Toal - Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny - Price, Reid.

Deutschlands Nationalmannschaft steht gewaltig unter Druck. Nach der peinlichen 0:2-Pleite gegen die Slowakei muss in der WM-Qualifikation für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko unbedingt ein Sieg her.

Im zweiten Qualifikationsspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntagabend ab 20:45 Uhr in Köln auf Nordirland.

Zuletzt siegte Deutschland in den zurückliegenden neun Länderspielen in Folge gegen die Nordiren. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gab es im Rahmen der EM-Qualifikation im November 2019. Damals gewann das DFB-Team in Frankfurt am Main souverän mit 6:1.

Ein souveräner Sieg ist nach der extrem schwachen Leistung in Bratislava derweil aber alles andere als als erwartbar. ran hat alle Infos zu der Partie.