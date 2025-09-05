WM QUALIFIKATION
WM-Qualifikation: Wer zeigt Deutschland vs. Nordirland heute live im Free-TV, im Stream und Ticker? Die Aufstellungen sind da
07.09.2025
- 19:36 Uhr
Die deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten Spiel der WM-Qualifikation zuhause auf Nordirland. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream.
+++ Update, 7. September, 19:30 Uhr: Die Aufstellungen +++
Deutschland: Baumann - Anton, Koch, Rüdiger, Raum - Kimmich, Groß - Leweling, Wirtz, Gnabry - Woltemade.
Nordirland: Peacock-Farrell - Hume, McNair, Toal - Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny - Price, Reid.
Deutschlands Nationalmannschaft steht gewaltig unter Druck. Nach der peinlichen 0:2-Pleite gegen die Slowakei muss in der WM-Qualifikation für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko unbedingt ein Sieg her.
Im zweiten Qualifikationsspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntagabend ab 20:45 Uhr in Köln auf Nordirland.
Zuletzt siegte Deutschland in den zurückliegenden neun Länderspielen in Folge gegen die Nordiren. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gab es im Rahmen der EM-Qualifikation im November 2019. Damals gewann das DFB-Team in Frankfurt am Main souverän mit 6:1.
Ein souveräner Sieg ist nach der extrem schwachen Leistung in Bratislava derweil aber alles andere als als erwartbar. ran hat alle Infos zu der Partie.
Externer Inhalt
WM-Qualifikation heute live: Läuft Deutschland - Nordirland im Free-TV?
Ja, die Partie Deutschland - Nordirland läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen.
Das Match gegen Norirland wird von RTL gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.
Deutschland gegen Nordirland: Die WM-Qualifikation heute im Livestream verfolgen
Der Streaming-Anbieter RTL+ überträgt das Spiel im Livestream. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
WM-Qualifikation: Wo gibt's heute einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Nordirland?
Einen Ticker zu Deutschland vs. Nordirland gibt es wie üblich auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
