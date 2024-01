Anzeige

Auf die deutsche Handball-Nationalmannschaft wartet mit Frankreich zum Abschluss der Vorrunde der erste echte Prüfstein bei der Heim-EM. Wie kann die DHB-Auswahl den Rekordweltmeister schlagen? Wer sind großen Schlüsselspieler auf beiden Seiten? Und warum ist es trotz des bereits fixierten Weiterkommens ein Schicksalsspiel? ran beantwortet die wichtigsten Fragen.

Aus Berlin von der Handball-EM berichtet Jonas Rütten.

Fast genau elf Jahre ist es her, als Deutschland zum bis dato letzten Mal eine der ganz großen Handball-Nationen geschlagen hat. Am 18. Januar 2013 schlug Deutschland Frankreich in der WM-Vorrunde "Les Experts" aus Frankreich. Seitdem gab es einige bittere, weil knappe Niederlagen.

28:29 im Olympia-Halbfinale 2016 in Rio de Janeiro, 25:26 im Spiel um Platz 3 bei der WM 2019, 29:30 in der Olympia-Vorrunde 2021 in Tokio und dann die 28:35-KLatsche im WM-Viertelfinale im vergangenen Jahr in Polen.

Frankreich ist in den vergangenen Jahren so etwas wie das Kryptonit der DHB-Auswahl geworden. Ein Angstgegner, dem irgendwie nicht beizukommen ist. Vor dem nun anstehenden nächsten Kracher-Duell erklärt ran, wie die deutsche Mannschaft diesmal die Franzosen knacken kann und warum das Aufeinandertreffen trotz der bereits sicheren Teilnahme an der Hauptrunde ein Schicksalsspiel ist.