Der nächste Schritt auf dem Weg dorthin soll am Mittwoch (20:30 Uhr im Liveticker) erfolgen, wenn im Viertelfinale Portugal der Gegner ist - was alles andere als ein Selbstläufer ist.

Klein: Ein wichtiger Punkt ist das Tempospiel, das Umschaltspiel, die zweite Welle – egal, wie man es nennen möchte. Es macht das Spiel für die Mannschaft deutlich einfacher, wenn man nach einem Ballgewinn direkt in die Offensive umschaltet und daraus Tore erzielt und das in Torhunger und Motivation ummünzen kann. Phasenweise haben wir das auch gezeigt. Aber diese Kombination aus starker Abwehr, Paraden des Torwarts und dann sofortigen Gegenstößen – das konnten wir noch nicht über längere Zeit durchziehen. Stattdessen entsteht die Abschlussschwäche aus dem gebundenen Spiel, wo wir weniger Dynamik und Bewegung haben. Die zweite Welle, die Gegenstöße – da steckt viel Potenzial drin, und genau diese Elemente müssen wir noch konsequenter ausspielen.

Dominik Klein: Ich bin optimistisch-zufrieden - wenn es diese Wortkombination so gibt. Die Jungs haben sich selbst erarbeitet, dass es jetzt zu einem K.o.-Spiel kommt. Das Ziel war Oslo, und das haben sie erreicht. Jeder spürt, dass wir in der entscheidenden Phase des Turniers angekommen sind. Wenn ich auf das Spielsystem der bisherigen Partien schaue, hat jeder Mannschaftsteil schon gezeigt, dass er zu einem optimalen Spiel beitragen kann. Aber – und das ist entscheidend – wir hatten noch kein Spiel, in dem alle Mannschaftsteile gemeinsam am Optimum agiert haben. Die Mannschaft ist da selbstkritisch genug, sie weiß, wie sich ein perfektes Spiel anfühlt, und sie will dieses Gefühl wieder haben. Wenn sie sich das fürs Viertelfinale aufgehoben haben, dann können wir uns alle freuen, denn das wäre die Basis, um Richtung Medaille zu schielen.

DHB-Team: Frische Impulse durch den Ortswechsel

ran: Die Mannschaft stand unter enormem Druck auch aufgrund einer hohen Erwartungshaltung. Wie groß war dieser Faktor?

Klein: Zu dem, was der Druck mit einer Mannschaft macht, die sehr selbstkritisch damit umgeht, kommt die fehlende Zufriedenheit. Die führt dazu, dass das Team nicht frei aufspielen kann, diese Anspannung habe ich gespürt. Jetzt haben wir allerdings die Chance, mit dem Ortswechsel nach Oslo frische Impulse zu setzen. Nach zwei Wochen in der gleichen Halle, in den gleichen Abläufen, tut ein neues Setting gut. Ich denke, das ist ein Vorteil: Es fühlt sich an wie ein Neustart, eine Art Reset. Mit neuen Abläufen und einem neuen Umfeld kann das Team möglicherweise gelöster agieren – genau das, was es in der K.o.-Runde braucht.

ran: Kann ein Ortswechsel tatsächlich so viel bewirken?

Klein: Absolut. Ich habe mich dazu auch intensiv mit meinem damaligen Performance-Coach ausgetauscht, und wir waren uns einig: Ein neues Umfeld kann im Kopf unglaublich viel bewirken. Das habe ich in meiner eigenen Karriere oft erlebt. Wenn du plötzlich in einer anderen Halle spielst, einen neuen Rhythmus hast, andere Abläufe – das ist wie ein Reset-Knopf. Wir reden die ganze Zeit darüber, wie man das schaffen kann, und genau da liegt die Antwort. Ein Ortswechsel, ein neues Setting, bringt dich aus deinem gewohnten Korsett heraus, bietet neue Reize und frischen Schwung. Das kann so simpel sein wie ein anderer Sitzplatz oder eine andere Trainingsumgebung, aber es öffnet den Kopf und schafft Platz für neue Impulse. Ich glaube, dieser Wechsel nach Oslo ist für die Mannschaft ein klarer Vorteil.