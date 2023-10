DTM: Das sagt Thomas Preining vor dem finalen Showdown

Anzeige

Thomas Preining steht kurz vor dem Titel-Gewinn in der DTM. Nach dem Sieg am Samstag hat er die Trümpfe in der eigenen Hand. Trotzdem bleibt der Österreicher gelassen.

Von Michael Gerhäußer

Thomas Preining hatte am Samstag auch gut zwei Stunden nach seiner Zieldurchfahrt am Hockenheimring noch seinen Rennanzug an. Für Kleidungswechsel war noch keine Zeit - ganz besonders nicht für jemand, der Historisches vor sich hat. Der Österreicher steht vor dem Gewinn der DTM-Meisterschaft - und das in seiner gerade mal zweiten Saison.

Das Besondere daran ist aber etwas anderes: es wäre der erste Porsche-Titel in der DTM-Geschichte. Preining ist trotzdem ziemlich gelassen. "Ich bin eigentlich grundsätzlich sehr entspannt. Ich habe den wenigsten Druck", sagte er cool, aber glaubhaft. "Andere haben jetzt mehr Druck."

Kein Wunder: Er geht mit gehörigem Vorsprung in den finalen Tag der Saison, er muss nur noch zwei Zähler holen, um ganz sicher zu sein. "Wir haben das ganze Jahr darauf hingearbeitet. Wir haben eine gute Ausgangsposition. Aber wir dürfen keine Fehler machen, wir müssen unser Programm durchziehen", warnte der souveräne Sieger des Samstagsrennens.

"Wir sollten erst feiern, wenn es etwas zu feiern gibt. Das Qualifying ist genau so wichtig wie immer", sagte Preining mit Blick auf den Sonntagmorgen. "Je weiter vorne man liegt, desto geringer ist das Risiko von Start-Kollisionen." Theoretisch könnte er nach dem Qualifying sogar schon uneinholbar in der Fahrerwertung in Führung liegen.