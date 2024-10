DTM-Finale 2024 in Hockenheim: Bortolotti setzt Ausrufezeichen, bitterer Freitag für Rivalen

Engel, der in der Meisterschaft 20 Punkte Rückstand hat, sorgte in den ersten 55 Minuten für einen Abflug , als er kurz vor Ende der Session in der Zielkurve ausrutschte und auf dem lackierten Streifen der Dragster-Rennstrecke nur noch Passagier war.

Dem Abt-Audi-Piloten, der sieben Runden fuhr, gelang dabei in 1:38.450 die Bestzeit, Engel wurde in 1:38.810 Dritter und fuhr gleich neun Runden, während Bortolotti keine Rundenzeit fuhr.

DTM-Finale 2024 am Hockenheimring: BMW-Piloten vom Pech verfolgt

In beiden Sessions gab es je eine Full-Course-Yellow-Phase - jeweils ausgelöst durch BMW-Piloten: Zu Mittag flog Marco Wittmann nach der Sachskurve in die Begrenzung ein und beschädigte seinen M4 GT3 leicht.

Am Nachmittag erwischte es Schubert-Kollege Sheldon van der Linde einige Meter später.

Der Südafrikaner rutschte in der feuchten Asphalt-Auslaufzone mit der rechten Seite seines Fahrzeugs in die Reifenstapeln. Auch er konnte seinen Boliden zurück an die Box bringen. In der Ergebnisliste waren die BMW-Piloten nicht im Vorderfeld: Marco Wittmann hatte auf Platz acht als Markenbester 1,068 Sekunden Rückstand.