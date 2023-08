27. bis 29. September: Red Bull Ring (Österreich)

In der Steiermark in Österreich liegt der 4,326 Kilometer lange Red Bull Ring. Erst 2008 wurde dessen Bau auf dem Gelände des ehemaligen Österreich- und A1-Rings in Angriff genommen. Der einstige F1-Kurs, auf dem zwischen 2001 und 2003 auch die DTM zu Gast war, lag seit 2003 brach und war in den Folgejahren samt Tribünen sukzessive abgerissen worden. 2011 konnte der Rennbetrieb wieder aufgenommen werden, und auch die DTM kehrte in jenem Jahr wieder zurück. © Imago