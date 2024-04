David Schumacher erklärt sein DTM-Aus: "Habe Rang noch nicht"

"Da ich diesen Rang noch nicht habe, mussten wir eine Ausweichmöglichkeit finden, um am besten an der DTM nah dran zu bleiben", erklärt der 22-Jährige, der die DTM-Rennen als ProSieben-Experte begleiten wird, seinen Wechsel der Rennserie.

"Der Sprung von der DTM in das ADAC GT Masters kam daher, dass AMG nur noch Performance-Fahrer einsetzt", so Schumacher im Rahmen des offiziellen DTM-Tests in Hockenheim.

Bei der Entscheidung dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass Mercedes-AMG 2024 das Landgraf-Team nicht mehr in der DTM unterstützt und dadurch nur noch vier Fahrerplätze zur Verfügung standen. Einige Performance-Fahrer haben aber sogar in ihren Verträgen stehen, dass sie in der DTM zum Einsatz kommen, wodurch man wenig Spielraum hatte.

Jäger betont aber, "dass das keine Entscheidung gegen David Schumacher in der DTM war, und wir freuen uns, dass er im ADAC GT Masters am Start ist."

"Die zunehmend hohe Leistungsdichte der DTM hat uns für diese Saison dazu veranlasst, das Konzept anzupassen und mit einem Aufgebot an Performance-Fahrern an den Start zu gehen", erklärt Thomas Jäger, der als sportlicher Leiter des DTM-Bereichs von Mercedes-AMG fungiert, auf Nachfrage von "Motorsport-Total.com": "David Schumacher ist Mercedes-AMG Junior-Fahrer."

Grasser Racing Team - Luca Engstler Auch Luca Engstler tauscht seinen Audi gegen was Neues ein. Sollte der Lamborghini Huracan GT3 Evo des jungen Fahrertalents so bleiben, hätte es Züge vom Batmobil. © Grasser Racing Team

SSR Performance All black everything? Wer weiß! Das hier ist das einzige Bild der Autos der SSR-Piloten Mirko Bortolotti und Nicki Thiim. Ob das so bleibt oder verändert wird, ist unklar. Es würde dem Lamborghini Huracan GT3 Evo stehen. © SSR Performance

Schubert Motorsport - Sheldon van der Linde Das BMW-Team geht mit drei Autos und drei ehemaligen DTM-Champs an den Start. Sheldon van der Linde bleibt der Farbe rot treu, doch diese schwindet in Richtung gelb und weiß. Auf seinem Instagram-Kanal scherzte der Südafrikaner bereits, er sei der Tequila Sunrise der DTM. © Schubert

"Sollte eigentlich nichts anbrennen": Schumacher will Titel

Nun startet Schumacher im ADAC GT Masters - und zwar nicht mehr für seine bisherige Winward-Truppe, die in der Serie nicht startet, sondern mit HRT für den amtierenden Meister in der Teamwertung. "Deshalb war die Auswahl ziemlich klar", sagt der 20-Jährige: "Und mit Salman Owega als Vorjahreschampion im Auto, da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen in diesem Jahr."

Wenn es um die Ziele für die Saison geht, fackelt er nicht lange herum. "Das Ziel ist, die Meisterschaft zu gewinnen", so Schumacher, der sich auf den Saisonstart in zwei Wochen in Oschersleben im Rahmen der DTM freut: "Ob es so wird, werden wir am Jahresende sehen. Aber wir sind gut aufgestellt und haben auch ein gutes Auto dafür."

Darin haben ihn auch die offiziellen Testfahrten bestärkt. "Der erste Eindruck ist super", freut sich Schumacher, der bereits den Young-Driver-Test 2021 für HRT bestritten hat.

"Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei dem Team, auch mit Salman zusammen, das passt ganz gut. Ich denke, wir müssen noch ein bisschen am Auto und der Zusammenarbeit arbeiten, denn man muss Kompromisse eingehen, wenn man sich ein Auto teilt. Aber Richtung Saisonstart wird es auf jeden Fall passen!"