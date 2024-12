McLaren-Überraschung! Timo Glocks DTM-Comeback für Saison 2025 bestätigt

Große Überraschung beim McLaren-Team Dörr Motorsport: Die Truppe aus Frankfurt hat für die zweite DTM-Saison die Verpflichtung von Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock bekanntgegeben! Damit feiert der Odenwälder, der bereits von 2013 bis 2021 in seiner Zeit als BMW-Werksfahrer in der DTM am Start war, nach drei Jahren ein Comeback in der Traditionsserie!

"Der Kontakt zur DTM ist nie ganz abgerissen", sagt Glock über die neue Herausforderung. "Ich finde das Projekt sehr, sehr gut und spannend. Dörr Motorsport möchte den nächsten Schritt machen und da kann ich mit meiner Erfahrung helfen."

Da Ben Dörr - 19-jähriger Sohn von Teambesitzer Rainer Dörr - auch in der kommenden Saison den zweiten McLaren 720S GT3 Evo steuert, ist klar, dass Clemens Schmid 2025 nicht mehr für das McLaren-Team am Start sein wird.

Glock: "Fühle mich trotz meiner 42 Jahre voll im Saft"

Es ist nicht das erste Mal, dass Glock im Zusammenhang mit dem Dörr-Team genannt wird. Denn schon vor einem Jahr bemühte sich der 42-Jährige um den Sitz bei den Neueinsteigern, kam aber wegen mangelnder Sponsorengelder nicht zum Zug.

Erst kürzlich absolvierte Glock laut Informationen von Motorsport-Total.com einen Test in Hockenheim im McLaren 720S GT3 Evo. Danach einige man sich auf die Zusammenarbeit. "Ich soll eine zentrale Rolle beim Aufbau des Teams spielen", erklärt er bei bild.de. "Unser Ziel ist es, im zweiten Jahr dieses Rennstalls konstant in die Top 10 zu fahren. Vielleicht sind auch Podestplätze drin."

Sein Alter sei diesbezüglich kein Hindernis: "Ich fühle mich auf jeden Fall - trotz meiner mittlerweile 42 Jahre - voll im Saft. Es gibt keine Zweifel daran, ob ich es noch in mir habe. Davon bin ich vollends überzeugt. Und in der Formel 1 zeigt ein Fernando Alonso, dass es sogar noch mit 43 Jahren geht."

Auch beim Team freut man sich über den prominenten Neuzugang. "Wir sind sehr stolz, Timo Glock in unserem Team begrüßen zu dürfen", sagt Teambesitzer Rainer Dörr. "Ich denke, ein Fahrer mit solch einer Expertise und Karriere ist nicht nur für uns als Team, sondern auch für die DTM eine großartige Bereicherung."

Breitensport-Auftritte nach kontroversem BMW-Aus

Glock absolvierte 2004 und von 2008 bis 2012 in der Formel 1 insgesamt 91 Rennen und holte im Toyota drei Podestplätze. In seiner DTM-Karriere gelangen ihm in 148 Starts insgesamt fünf Siege.

Nachdem er Ende 2021 von BMW auf kontroverse Art und Weise vor die Tür gesetzt wurde, kämpfte Glock 2022 in der italienischen GT-Serie um den Titel und absolviert im Ceccato-BMW in Imola einen DTM-Gaststart, ehe er 2023 nicht mehr Teil des Kaders der Münchner war.

Glock blieb aber weiter im Motorsport aktiv und überraschte mit Einsätzen in der Breitensport-Serie DMV-BMW-318ti-Cup, im Porsche-Supercup sowie im Porsche 911 GT3 R und im BMW M4 GT4 auf der Nürburgring-Nordschleife. Abgesehen davon war er beim TV-Sender Sky Formel-1-Experte. Jetzt ist ihm das Comeback in der DTM gelungen.

Man darf nun gespannt sein, wie sich die Dörr-Truppe, die als einzige den McLaren an den Start bringt, im zweiten DTM-Jahr schlagen wird. In der Premierensaison 2024 stand man mit Schmid in Zandvoort in der ersten Startreihe und kam auf Platz vier, meist war man aber auf den hinteren Rängen zu finden.