Aufgemotztes Formel-E-Auto bricht Indoor-Geschwindigkeitsrekord in London

Die Formel E hat den Indoor-Landgeschwindigkeitsweltrekord für Fahrzeuge um mehr als 50 km/h verbessert. Mit einem modifizierten Gen3-Rennwagen namens GENBETA erreichte McLaren-Pilot Jake Hughes am Dienstagabend auf der Formel-E-Strecke in der ExCeL-Messehalle von London eine Spitzengeschwindigkeit von mehr als 218 km/h.

"Das GENBETA-Auto zu fahren und den Guinness World Record für die höchste Geschwindigkeit eines Fahrzeugs in Innenräumen aufzustellen, war eine ganz besondere Erfahrung", sagt Hughes.

"Mir war nicht klar, wie sehr ich diesen Rekord wollte, bis ich sah, wie Lucas nach mir versuchte, den Rekord zu brechen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich gefragt wurde und an einem so spannenden Projekt beteiligt war", so der Brite.

Jeff Dodds, der neue CEO der Formel E, freut sich, dass Hughes und di Grassi "das unglaubliche Potenzial von Elektrofahrzeugen" aufgezeigt haben. "Jeder, der am GENBETA-Projekt beteiligt ist, verfolgt das gleiche Ziel: Pionierarbeit bei der Innovation und Entwicklung von Technologien für Elektrofahrzeuge zu leisten."

Alessandra Ciliberti, Technical Manager Formel E bei der FIA, gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Elektroserie: "Beim GENBETA wurde zum ersten Mal in einem Formel-Rennwagen (…) der vordere Antriebsstrang auch dafür genutzt, um eine bessere Traktion beim Beschleunigen zu erreichen. Der GENBETA zeigt, was in der Formel E in naher Zukunft möglich sein wird."