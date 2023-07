Anzeige

Showdown an der Themse! Am Wochenende steigt in London das große Saisonfinale der Formel E 2023. Die besten Chancen auf den Fahrertitel hat der Brite Jake Dennis.

Die Woche der Entscheidung ist angebrochen! Am Samstag und Sonntag finden in London die letzten zwei Rennen der Formel-E-Saison 2023 statt (live auf ProSieben, ran.de und in der ran-App).

Ein gutes halbes Jahr nach dem Jahresauftakt in Mexiko-Stadt sind inzwischen nur noch vier Fahrer im Rennen um die WM.