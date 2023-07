Anzeige

Showdown an der Themse! Am Wochenende steigt in London das große Saisonfinale der Formel E 2023. Die besten Chancen auf den Fahrertitel hat der Brite Jake Dennis.

Die Woche der Entscheidung ist angebrochen! Am Samstag und Sonntag finden in London die letzten zwei Rennen der Formel-E-Saison 2023 statt (live auf ProSieben, ran.de und in der ran-App).

Ein gutes halbes Jahr nach dem Jahresauftakt in Mexiko-Stadt sind inzwischen nur noch vier Fahrer im Rennen um die WM.

Angeführt wird die Fahrerwertung vor dem Finale vom Briten Jake Dennis (Avalanche Andretti) mit 195 Punkten. Es folgen die Neuseeländer Nick Cassidy (Envision) mit 171 Punkten und Mitch Evans (Jaguar) mit 154 Zählern sowie der Deutsche Pascal Wehrlein im Porsche (146 Punkte).

Dennis hat also einen Vorsprung von 24 Punkten - wobei die Maximalausbeute eines Fahrers an einem Wochenende mit zwei Rennen 58 Zähler beträgt: zweimal Pole Position (jeweils drei Punkte) plus zweimal Rennsieg (jeweils 25 Punkte) plus zweimal schnellste Runde (jeweils einen Punkt).