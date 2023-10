Anzeige Das Fahrerfeld für die zehnte Formel-E-Saison steht. Auch Porsche hat seine Piloten bekanntgegeben. Der Countdown für die Saison 10 der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft (alle Rennen live auf ProSieben und ran.de) beginnt mit dem offiziellen Test vom 24. bis 27. Oktober in Valencia. Das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team tritt auf dem Circuit Ricardo Tormo mit Pascal Wehrlein und António Félix da Costa an, die auch 2024 als Teamkollegen im Porsche 99X Electric am Start sein werden. Das erste Rennen der neuen Saison ist am 13. Januar 2024 der Mexico City E-Prix. Für die elf Teams und 22 Fahrer der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft ist der Test in Spanien eine wichtige Standortbestimmung vor dem Start der neuen Saison. Insgesamt sind auf dem Circuit Ricardo Tormo sechs Testsessions geplant. Das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team tritt in Spanien mit dem Porsche 99X Electric in unveränderter Lackierung an. Wehrleins Bolide hat die Startnummer 94, da Costas die 13. Während es für sie die zweite gemeinsame Formel-E-Saison ist, hat der amtierende Weltmeister Jake Dennis beim erfolgreichen Porsche-Kundenteam Andretti Formula E einen neuen Teamkollegen: Norman Nato (Frankreich) bestreitet 2024 für die Mannschaft der US-Motorsportikone Michael Andretti seine erste Saison mit dem Porsche 99X Electric. Damit steht das Fahrerfeld für die Saison 2024.

Anzeige

Porsche-Rookie in Tschechien Für Valencia hat die FIA und die Formel E auch die Teilnahme von sogenannten Rookies ins Programm aufgenommen. Das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team gibt dabei der Tschechin Gabriela Jílková die Möglichkeit, im Porsche 99X Electric erste Erfahrungen in der innovativen Elektrorennserie zu sammeln. Die Rennfahrerin aus Prag war bisher vor allem in verschiedenen GT4-Meisterschaften unterwegs. In Zandvoort feierte sie im Juni ihren ersten Sieg in der Protoypen-Klasse LMP3. Florian Modlinger, Gesamtprojektleiter Formel E dazu: "Wir haben die Zeit genutzt, um die vergangene Saison im Detail aufzuarbeiten. Dabei haben wir in einer Stärken-und-Schwächen-Analyse die Potentiale bewertet, die noch in unserem Paket stecken. Im Hinblick auf die Saison 10 haben wir vor allem an der Weiterentwicklung der Software gearbeitet, um unsere vier 99X Electric noch konkurrenzfähiger zu machen." Und weiter: "Ein weiterer wichtiger Punkt, an dem gearbeitet wurde, war die Verbesserung der Qualifying-Performance. Den Test in Valencia werden wir nutzen, um uns als Hersteller und Team weiter gezielt und fokussiert auf die neue Saison vorzubereiten. Unser Ziel für 2024: Wir wollen unsere gute Rennperformance halten und uns im Qualifying weiter verbessern." Modlinger ergänzt: "Neben Pascal Wehrlein und António Félix da Costa wird Gabriela Jílková mit uns in Valencia sein. Nachdem sie uns bereits im Simulator unterstützt, geben wir ihr jetzt die Chance, auch auf der Rennstrecke zu zeigen, was sie kann."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen