Hitzeschlacht in Rom: So lief das Formel-E-Wochenende für die Deutschen

Beim Rennwochenende in Rom ging der Kampf um die Formel-E-Weltmeisterschaft endgültig in die entscheidende Phase. Auch die vier deutschen Piloten standen einmal mehr im Mittelpunkt: Während Pascal Wehrlein im Kampf um den WM-Titel dringend Punkte benötigte, stand für einen anderen Deutschen ein Heimspiel der besonderen Art an. ran beleuchtet das Wochenende des deutschen Quartetts (die WM-Entscheidung live aus London - am 29. und 30. Juli auf ProSieben und ran.de). © Imago