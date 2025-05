Platz 4: Lando Norris (McLaren) - Vorher: Platz 2 (-2)

Lando Norris mit Problemen. Piastri zeigt, wie es geht. Er selbst wirkt oft nervös. In China panische Funks, in Japan in der letzten Kurve verbremst, schwaches Qualifying in Bahrain und zahlreiche Fehler. Alleine beim Start platzierte er das Auto falsch, fand den Rückwärtsgang nicht und kassierte eine unnötige Strafe. Dennoch war der Wagen gut genug, dass Norris noch Dritter wurde. Mit drei Punkten Vorsprung führt er die Wertung an, aber die Formkurve zeigt nach unten.