Wer wird Weltmeister?

Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi - das F1-Finale heute live im TV, Livestream und Ticker

  • Veröffentlicht: 05.12.2025
  • 12:18 Uhr

In der Formel 1 steht das große Finale an! Wer wird Weltmeister? So verfolgt ihr den Grand Prix von Abu Dhabi im TV, Livestream und Liveticker.

Die Saison der Formel 1 steht kurz vor dem Ende und sorgt mit dem Großen Preis von Abu Dhabi nochmal für ein richtiges Highlight.

Beim Saisonfinale können mit Lando Norris und Oscar Piastri (beide McLaren) und Max Verstappen (Red Bull) gleich drei Fahrer noch Weltmeister werden.

In der eigenen Hand hat es dabei allerdings lediglich Norris. Gleichzeitig steht der Engländer dadurch aber wohl unter dem größten Druck.

ran zeigt, wie ihr das Formel-1-Finale in Abu Dhabi im TV, Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1 heute live - Großer Preis von Abu Dhabi: Wann starten die Sessions?

Formel 1 - WM-Dreikampf zwischen Norris, Verstappen und Piastri: Wer kann wie in Abu Dhabi Weltmeister werden?

Das letzte Rennen der Saison in Abu Dhabi bietet eine Seltenheit in der Formel 1. Vor dem Start haben mit Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri noch drei Fahrer Chancen auf die WM-Krone.

Mit der besten Ausgangslage geht der Brite Norris in das Rennen. Einen Überblick über die verschiedenen Konstellationen findet ihr hier!

Formel-1-Finale in Abu Dhabi heute live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?

Nein, es wird keine Übertragung im Free-TV geben.

Grand Prix von Abu Dhabi heute live: Wo läuft der Grand Prix im Pay-TV?

Die gesamten Übertragungsrechte der Formel 1 liegen auch in dieser Saison wieder bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings und Rennen 2025 live.

Ein kostenpflichtiges Abonnement ist nötig, um die Übertragungen empfangen zu können.

Großer Preis von Abu Dhabi heute live: Wo läuft die Formel 1 im Livestream?

Sky bietet sowohl über Sky Go als auch über WOW TV einen Livestream an. Dafür wird jedoch ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abo benötigt. Einen kostenlosen Livestream gibt es für das Silverstone-Rennwochenende nicht.

Rennwochenende in Abu Dhabi heute live: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?

Selbst wer das Rennwochenende nicht live im Bewegtbild verfolgen kann, hat die Möglichkeit, zu jeder Zeit auf dem Laufenden zu bleiben. Einen Liveticker gibt es auf ran.de.

Der Große Preis von Abu Dhabi heute live: Alles zum Formel-1-Finale in der Übersicht:

  • Grand Prix: Großer Preis von Abu Dhabi (VAE)
  • Strecke: Yas Marina Circuit
  • Streckenlänge: 5,281 Kilometer
  • Rennrunden: 58
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
