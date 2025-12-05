Saisonfinale in Abu Dhabi
Formel 1: Jetzt doch Stallorder bei McLaren? Zak Brown skizziert Pläne
- Aktualisiert: 05.12.2025
- 12:57 Uhr
- Motorsport-Total
McLaren steht vor dem Formel-1-Finale in Abu Dhabi massiv unter Druck. Eine Teamorder war lange ein Tabu. Jetzt aber skizziert Zak Brown konkrete Pläne.
McLaren-Boss Zak Brown hat sich vor dem Formel-1-Finale in Abu Dhabi 2025 erstmals konkret zu einer möglichen Stallregie im WM-Titelkampf zwischen Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen geäußert.
Brown sagte im Gespräch mit "Sky": "Wenn wir im Rennen sind und sich klar abzeichnet, dass der eine Fahrer eine Chance hat und der andere nicht, dann werden wir alles tun, um die Fahrer-WM zu gewinnen. Es wäre verrückt, das nicht zu tun."
Brown stellte jedoch klar: Eine mögliche McLaren-Teamorder werde sich aus dem Rennverlauf ergeben und nicht von vornherein feststehen. "Wir warten ab, wie sich das Rennen entwickelt, aber wir werden den Titel nicht gewinnen, wenn wir versuchen, einen dritten und vierten oder einen sechsten und siebten Platz zu schützen - je nachdem, wie die Situation aussieht."
Das könnte bedeuten, dass zum Beispiel Piastri an einem bestimmten Punkt im Grand Prix zum Platztausch mit Norris aufgefordert wird, um Norris im WM-Kampf gegen Verstappen zu unterstützen.
Zak Brown ist vom Teamgeist seiner Fahrer überzeugt
Auf die Frage, ob er davon ausgehe, dass Piastri eine solche Stallregie befolgen würde, sagte Brown schlicht: "Ja, natürlich." Er sei überzeugt vom Teamgeist seiner McLaren-Fahrer.
"Ich weiß, das klingt etwas ungewöhnlich, aber wenn einer von ihnen den Titel nicht gewinnen kann, will er, dass es der andere schafft. Und genau das will auch das Team", erklärte Brown. "Lando und Oscar sind Teamplayer, und das haben wir bereits gesehen. Meiner Meinung nach ist es nicht ungewöhnlich im Sport, dass Teamkollegen Opfer füreinander bringen, um die Ziele des Teams zu erreichen."
Stallregie "ergibt Sinn" für McLaren
Für Formel-1-Experte Ralf Schumacher, der genau diese Haltung von McLaren eingefordert hatte, "ergibt das Sinn". Der frühere Rennfahrer sagte bei Sky: "Eigentlich hat Piastri bei 16 Punkten Rückstand nur noch eine Außenseiter-Chance. Von daher: Endlich wird es einmal ausgesprochen. Tut zwar weh - ich weiß, wie das ist -, aber es gehört einfach dazu."
Noch am Donnerstag wollten die beiden McLaren-Fahrer Norris und Piastri nichts von einer Stallregie beim Saisonfinale in Abu Dhabi wissen. Beide gaben in der Pressekonferenz an, eine mögliche Teamorder "wurde nicht diskutiert" vor dem letzten Wochenende des Jahres.
Während Norris erklärte, er würde nicht um eine Stallregie zu seinen Gunsten bitten, sich aber in eine Teamorder fügen, hielt sich Piastri wesentlich bedeckter und sagte nur: "Bis ich weiß, was von mir erwartet wird, kann ich dazu wirklich nichts sagen." Nach den jüngsten Äußerungen von Brown aber herrscht Klarheit: Piastri weiß, was im Fall der Fälle von ihm erwartet wird - Hilfe für Norris.