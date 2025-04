In der Formel 1 steht der erste "Triple-Header" an. Zuerst ist die Königsklasse des Motorsports in Japan zu Gast. So verfolgt ihr den Großen Preis live im TV, Livestream und Liveticker.

Update, 06.04., 8:40 Uhr: Verstappen siegt vor Norris

Max Verstappen hat es geschafft: Mit einem souveränen Rennen in Suzuka holt er seinen ersten Sieg der Saison. Die Grundlage legte er bereits am Samstag mit einer überragenden Runde im Qualifying, die ihm die Pole Position sicherte und in Suzuka ist das oft schon die halbe Miete.

Zwar galt McLaren am Sonntag als klarer Favorit, vor allem wegen der überzeugenden Longrun-Pace, doch das Team konnte diese Stärke nicht ausspielen. Die Ein-Stopp-Strategie war aus Sicht McLarens nahezu alternativlos, doch mit dem Boxenstopp von Lando Norris in derselben Runde wie Verstappen war die Entscheidung im Grunde gefallen. Hinter dem Red Bull verlor Norris in der "Dirty Air" schnell Grip, was die Reifen stärker belastete und ihn daran hinderte, das volle Potenzial seines Autos auszuspielen.

Der McLaren war vermutlich tatsächlich das schnellere Auto, aber ohne saubere Luft blieb das reine Tempo nur Theorie. "Es war hart, ich musste sehr hart pushen. Die beiden McLarens haben mich sehr hart gefordert und es hat viel Spaß gemacht. Ich bin unglaublich glücklich. Das Wochenende begann schwierig, aber wir haben nicht aufgegeben, das Auto weiter verbessert und konnten von der Pole Position aus das Rennen gewinnen", erklärte Verstappen im Siegerinterview.