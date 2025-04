Formel 1 heute live: Großer Preis von Japan in Suzuka im Free-TV, Livestream und Ticker

In der Formel 1 steht der erste "Triple-Header" an. Zuerst ist die Königsklasse des Motorsports in Japan zu Gast. So verfolgt ihr den Großen Preis live im TV, Livestream und Liveticker.

Die Formel 1 nimmt richtig Fahrt auf. Nach den beiden Rennwochenenden in Australien (Melbourne) und China (Shanghai) steht in Japan der erste Grand Prix eines "Triple Headers" an.

Innerhalb von drei Wochen macht die Formel 1 dabei nicht nur in Japan Halt. Auch die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien stehen kurz bevor.

In Japan dürften dabei erneut die McLaren-Piloten als Favoriten gelten. Nach dem Rennsieg von Lando Norris zum Auftakt in Melbourne, konnte Teamkollege Oscar Piastri den Grand Prix von China gewinnen.

Hält die McLaren-Dominanz in Japan weiter an? Kann Ferrari-Star Lewis Hamilton wieder überraschen? Und wie schlägt sich Yuki Tsunoda bei seinem Debüt für Red Bull? ran hat alle Informationen zum Rennen in Suzuka.