Auf den siebenmaligen Weltmeister, der 362 Rennen in der Formel 1 absolviert hat, wartet an diesem Wochenende in Imola eine Premiere: Erstmals wird er als Ferrari-Pilot ein Heimrennen fahren, und das ist eine große Unbekannte für den Briten.

Formel-1 -Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat zugegeben, die Herausforderung bei Ferrari unterschätzt zu haben. "Ich hatte erwartet, dass es sehr hart werden würde, aber ich wusste einfach nicht, wie hart es werden würde", sagte der Brite in Imola: "Ich wusste, dass es eine Herausforderung werden würde, und es ist in jeder Hinsicht so herausfordernd wie nur möglich."

Lewis Hamilton unter Druck

"Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich meine, ich bin ja schon all die Jahre hier. Ich habe die Tifosi gesehen. Ich bin direkt nach den Ferrari-Fahrern auf die Bühne gekommen", sagte Hamilton: "Wir haben an all den verschiedenen Orten, an denen wir unterwegs sind, die unglaubliche Unterstützung gesehen."

Er habe an seiner üblichen Herangehensweise "nichts geändert", betonte er vor dem Großen Preis der Emilia-Romagna am Sonntag (15.00 Uhr im Liveticker auf ran.de). "Ich möchte für dieses Team wie an jedem Wochenende gute Punkte holen. Und ich freue mich schon darauf, die roten Fahnen zu sehen."

Für Ferrari ist das Rennen nicht nur wegen der Nähe zum Firmensitz in Maranello immens wichtig - nach einem insgesamt enttäuschenden Auftakt müssen positive Ergebnisse her. Nach Imola folgen an den nächsten beiden Wochenendenden die Rennen in Monaco und Barcelona.