Formel 1: Max Verstappen in der Krise - heftige Kritik an Team

Der Niederländer hat in Ungarn erneut das Nachsehen. Nach monatelanger Dominanz wirkt Verstappen zunehmend frustriert und findet deutliche Worte.

Max Verstappen war sauer, richtig sauer. Schon wieder nicht gewonnen, das aufmüpfige McLaren-Duo viel zu schnell, dazu der Crash mit seinem alten Rivalen Lewis Hamilton: Verstappen erlebte in Ungarn ein Rennen zum Vergessen - und fordert nun mehr Einsatz bei Red Bull.

"Wir müssen arbeiten", sagte Verstappen, der in Budapest nur Fünfter geworden war und schon während des Rennens ständig über sein Auto und die Strategie geschimpft hatte: "Ich meine, es ist nicht so, dass wir am nächsten Wochenende plötzlich neue Upgrades am Auto haben können, also ja, das ist ein Problem."