Max Verstappen nutzt in der Pressekonferenz das F-Wort und wird bestraft. Die FIA macht sich damit lächerlich. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Max Verstappen wählte die jugendfreie Variante. Und verzichtete auf eine komplette Eskalation.

Leider.

Denn vielleicht hätte die dabei geholfen, eine Diskussion nicht nur anzuheizen, sondern so anzuzünden, dass sie so schnell wie möglich abgehandelt und ad acta gelegt wird, da sich der Lächerlichkeitsgrad irgendwo zwischen Unterwäschenkontrolle und Körperschmuck bewegt.

Der Formel-1-Weltmeister trieb das Spiel um das F-Wort nicht auf die Spitze, indem er es auf der Pressekonferenz am Samstag provokativ in jeden Satz packte, sondern sagte stattdessen so gut wie gar nichts. Was eine gewisse Wirkung nicht verfehlte.

So lief die denkwürdige PK.

Er hatte damit die volle Aufmerksamkeit für die Frage, ob ein Fahrer der Königsklasse "fucked" zur Leistungsfähigkeit seines Autos sagen darf. Und damit für eine Grundsatzfrage.