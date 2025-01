Fünf Tests in zehn Tagen: So geht es für Lewis Hamilton bei Ferrari weiter

Der erste Formel-1-Test von Lewis Hamilton bei Ferrari hat in der vergangenen Woche hohe Wellen geschlagen. Mit Spannung wurden die ersten Fahrkilometer des siebenmaligen Weltmeisters in Fiorano erwartet, der sich am Mittwoch den Ferrari SF-23 mit Teamkollege Charles Leclerc geteilt hatte.

Doch wie geht es jetzt für den 40-Jährigen weiter? Tatsächlich müssen Fans gar nicht so lange warten, bis Hamilton wieder im roten Renner sitzt, denn schon in dieser Woche wird er seine Vorbereitungen auf seine erste Formel-1-Saison in Rot weiter vorantreiben.

In den kommenden zehn Tagen wird Ferrari fünf Testtage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit seinen Stammfahrern einlegen.

Zunächst wird Ferrari ab morgen drei Tage lang in Spanien testen und erneut mit einem SF-23 aus der Saison 2023 über die Piste rollen. Ferrari nutzt damit sein erlaubtes Kontingent der sogenannten TPC-Tests ("Testing of Previous Cars") aus, denn in diesem Jahr werden die Teams auf vier Tage und 1.000 Kilometer mit ihren Stammpiloten eingeschränkt.

Am vergangenen Mittwoch hatten Hamilton und Leclerc insgesamt 131 Kilometer auf der hauseigenen Strecke in Fiorano zurückgelegt. Diese dienten eher als Shakedown, bevor Ferrari von Dienstag bis Donnerstag in Barcelona einen etwas ernsthafteren Test einlegen wird.

869 Kilometer bleiben der Scuderia dabei an den drei Tagen noch übrig, was 186 Runden entspricht.

In der Folgewoche Anfang Februar wird Ferrari dann an einem Reifentest für Hersteller Pirelli teilnehmen, der auf der gleichen Strecke stattfinden wird. Dabei sollen Prototyp-Reifen vor dem neuen Reglement ab 2026 ausprobiert werden.

Die Scuderia wird dabei mit einem modifizierten SF-24 aus dem Vorjahr fahren und das Auto so gut es geht auf das neue Reglement umbauen und Abtrieb entfernen. Auch hier sollen die beiden Stammfahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc die Testarbeit übernehmen.

Übrigens: Auch McLaren nimmt in dieser Woche an einem Test für Pirelli teil und ist Mittwoch und Donnerstag zwei Tage auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet unterwegs, bevor man in der kommenden Woche zusammen mit Ferrari den Barcelona-Test fährt.