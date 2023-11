Red Bull holt nächsten Deutschen: Goethe will in Vettels Fußstapfen treten

Anzeige

Nach Tim Tramnitz hat Red Bull mit Oliver Goethe einen zweiten Deutschen für seinen Juniorkader verpflichtet: Er will in die Fußstapfen von Sebastian Vettel treten.

Die Motorsportzukunft in Deutschland sieht wieder etwas rosiger aus, denn mit Oliver Goethe hat Red Bull nun auch die Verpflichtung des zweiten deutschen Fahrers für sein Juniorteam offiziell gemacht. Im vergangenen Monat hatte man bereits Tim Tramnitz in seinen Kader geholt, nun kommt mit Goethe der nächste Fahrer dazu. Beide werden 2024 in der Formel 3 fahren.

Goethe, der in London geboren wurde, in Monaco lebt und sowohl einen dänischen als auch einen deutschen Pass hat und mit dem berühmten Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe verwandt sein soll, hat 2023 seine erste volle Saison in der Formel 3 absolviert und mit einem Saisonsieg Platz acht der Gesamtwertung belegt.

Goethe hat für die Zukunft dabei ein Ziel: Es Sebastian Vettel nachzumachen, der mit Red Bull vier Weltmeistertitel einfahren konnte: "Ich bin damit aufgewachsen, Sebastian Vettel dabei zuzusehen, wie er im Red-Bull-Auto Rennen und Meisterschaften gewann, und als deutscher Fahrer bin ich stolz, in seine Fußstapfen zu treten", sagt der 19-Jährige.