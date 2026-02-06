Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!
Olympia LIVE: Kompletter Medaillensatz zum Bob-Abschluss? - Der Tag im Liveticker
- Aktualisiert: 22.02.2026
- 08:24 Uhr
- ran.de, SID
Olympia 2026 in Mailand und Cortina geht dem Ende entgegen. Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo gehen zu Ende. Am Abschlusstag stehen die letzten fünf von insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze an. Am Abend gibt es die große Abschlusszeremonie.
Liveticker Olympia: Welche Entscheidungen stehen an?
Insgesamt fünf Medaillenentscheidungen gibt es am 22. Februar.
Alle Entscheidungen im Überblick:
10:00 Uhr: Skilanglauf Frauen, Massenstart 50 km klassisch
10:40 Uhr: Ski-Freestyle Frauen, Halfpipe
11:05 Uhr: Curling Frauen, Finale Schweiz vs. Schweden
12:15 Uhr: Bob Männer, Vierer, 4. Lauf
14:10 Uhr: Eishockey Männer, Finale - Kanada vs. USA
20:30 Uhr: Abschlussfeier
Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.
Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick
Heutige Medaillenchancen Deutschlands
Gleich drei Medaillen könnte es für Deutschland im Viererbob geben: Nach zwei von vier Läufen führt das Quartett von Pilot Johannes Lochner vor dem Bob von Francesco Friedrich. Und auch der dritte Platz ist zur Halbzeit durch das Team um Adam Ammour in deutscher Hand.
Beim Massenstart im Langlauf haben die deutschen Starterinnen Katharina Henning Dotzler und Katherine Sauerbrey wohl nur Außenseiterchancen.
Die Entscheidungen im Ski Freestyle sowie die Finals im Curling der Frauen und Eishockey der Männer finden ohne deutsche Beteiligung statt.
