Olympia LIVE: Kompletter Medaillensatz zum Bob-Abschluss? - Der Tag im Liveticker

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo gehen zu Ende. Am Abschlusstag stehen die letzten fünf von insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze an. Am Abend gibt es die große Abschlusszeremonie.

Olympia 2026 in Mailand und Cortina geht dem Ende entgegen. Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Insgesamt fünf Medaillenentscheidungen gibt es am 22. Februar.

Nach gut zwei Wochen gehen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo heute zu Ende. Die wohl prestigeträchtigste Entscheidung des Tages fällt ab 14:05 Uhr auf dem Eis, wenn die Männer-Teams den neuen Olympia-Sieger im Eishockey ermitteln. Erst am Abend beendet die Schlusszeremonie die XXV. Olympischen Winterspiele dann offiziell.

Die meisten Medaillen sind vergeben, fünf Entscheidungen stehen heute noch aus. Ab 10:00 Uhr steigen die 50 Kilometer der Langläuferinnen. Gleichzeitig findet der dritte von vier Läufen im Viererbob statt. Ab 10:40 Uhr gehen die Ski-Freestylerinnen in ihre Medaillenentscheidung in der Halfpipe. Die sollte eigentlich bereits am Samstagabend stattfinden, doch der Schnee in Livigno wirbelte wie so oft bei diesen Winterspielen den Zeitplan durcheinander. Ab 11:05 Uhr geht es dann um Gold und Silber im Curling-Finale der Frauen zwischen der Schweiz und Schweden. Ab 12:15 Uhr fällt im Eiskanal die endgültige Entscheidung, wer die Medaillen im Viererbob mitnehmen kann. Den Abschluss bildet dann das Eishockey-Finale der Männer am Nachmittag zwischen den USA und Kanada.

Im Viererbob stehen heute die zwei entscheidenden Läufe auf dem Programm. Nach dem ersten Wettkampftag liegt Johannes Lochner in Führung und könnte nach seinem Gold im Zweierbob direkt nachlegen. Der 35-Jährige führt nach zwei von vier Läufen das Feld an und geht mit einer starken Ausgangsposition in den Finaltag. Dauerrivale Francesco Friedrich hat derzeit bereits 0,43 Sekunden Rückstand, während der dritte deutsche Pilot Adam Ammour auf Rang drei liegt (+0,59 Sekunden). Damit deutet sich – ähnlich wie im Zweierbob – sogar ein deutscher Dreifach-Triumph an. Gefahren wird der dritte Lauf in der Reihenfolge des Klassements, das heißt: Die deutschen Piloten sind direkt zu Beginn an der Reihe und können früh im Durchgang die nächsten Bestzeiten setzen. Um 10:00 Uhr geht der Bob von Lochner in den Eiskanal.

Was die Männer im Langlauf sind, das sind die Schwedinnen in den Langlaufwettkämpfen der Frauen. Beim Abschluss über die 50 Kilometer musste die Mannschaft allerdings einen Dämpfer hinnehmen. Topfavortin Frida Karlsson musste ihren Start beim abschließenden Wettkampf der Olympischen Winterspiele 2026 krankheitsbedingt am Samstagabend absagen. Auch Jonna Sundling musste ihren Start zurückziehen. Größte Goldkandidatin der Schwedinnen ist dadurch Ebba Andersson. Über die lange Distanz von 50 Kilometern in der klassischen Technik können sich zudem auch Astrid Øyre Slind aus Norwegen und Kerttu Niskanen aus Finnland etwas ausrechnen. Im deutschen Team gibt es ebenfalls krankheitsbedingt eine Absage. Katherine Sauerbrey verzichtet gesundheitlich angeschlagen auf einen Start. Damit ist Katharina Hennig Dotzler die einzige DSV-Starterin. Für die Schweiz ist Nadja Kälin am Start.

Ski Langlauf (F): Gibt es das nächste Gold für die Schwedinnen?

Heutige Medaillenchancen Deutschlands

Gleich drei Medaillen könnte es für Deutschland im Viererbob geben: Nach zwei von vier Läufen führt das Quartett von Pilot Johannes Lochner vor dem Bob von Francesco Friedrich. Und auch der dritte Platz ist zur Halbzeit durch das Team um Adam Ammour in deutscher Hand.

Beim Massenstart im Langlauf haben die deutschen Starterinnen Katharina Henning Dotzler und Katherine Sauerbrey wohl nur Außenseiterchancen.

Die Entscheidungen im Ski Freestyle sowie die Finals im Curling der Frauen und Eishockey der Männer finden ohne deutsche Beteiligung statt.

