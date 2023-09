Rugby-WM: Italien feiert gegen Uruguay den nächsten Sieg

Den Schlusspunkt setzte Juan Ignacio Brex, der den fünften Versuch der Südeuropäer legte. Italien, die in ihrer Geschichte bisher nie mehr als zwei Siege bei einer WM erringen konnten, haben somit in der nächsten Partie gegen Neuseeland die Chance Geschichte zu schreiben.

Halbzeit zwei gehörte dann allerdings allein den Italienern, die mit einer Menge Motivation in den zweiten Abschnitt starteten. Innerhalb von nur rund zehn Minuten, zogen sie die Partie an sich und liefen den Uruguayern mit drei erfolgreichen Versuchen davon.

Der Europameister von 1997 legte insgesamt fünf Versuche und ging bereits nach sieben Minuten in Führung. Nach zwei Gelben Karten für die Italiener, nutzten die Südamerikaner ihren Zwei-Mann-Vorteil und drehten das Spiel noch vor der Halbzeit auf 17:7.

Erfolg für die Rugby-Nationalmannschaft Italiens. Bei der WM haben die "Azzurri" Uruguay mit 38:17 besiegt und stehen nach zwei Siegen an der Spitze der Gruppe A.

Italien-Kapitän Michele Lamaro freute sich nach dem Spiel über den Erfolg seines Teams, hatte aber auch lobende Worte für den Gegner übrig: "Das ist eine echte Gruppe, wir sind eine Familie. Es war ein wirklich hartes Spiel. Ich habe den Uruguayern gesagt, dass sie stolz auf ihre Leistung sein können. Sie haben uns sehr unter Druck gesetzt, aber in solchen Momenten zählt vor allem, wie stark die Mannschaft ist, und das haben wir in der zweiten Halbzeit gezeigt und alles reingehauen, was wir konnten."

Uruguay trifft am 27.09 auf Namibia und will nach zwei Pleiten zum Auftakt gegen die Afrikaner einen Sieg feiern.