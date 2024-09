College Football - Arch Manning rockt die Longhorns: Erster Start für das Supertalent

Anzeige

Arch Manning kann sich am Samstag zeigen: Für die Texans Longhorns wird er erstmals als Starter auflaufen.

Der nächste Manning sorgt für Aufsehen!

Arch Manning ist dabei, den College Football zu erobern. In der vergangenen Woche übernahm das Quarterback-Supertalent bei den Texas Longhorns für Quinn Ewers, der wegen einer Bauchmuskelzerrung vom Platz musste.

Arch, der Enkel von Archie Manning, der Neffe von Peyton und Eli Manning und der Sohn von Cooper Manning, warf beim 56:7 gegen UTSA für 223 Yards und vier Touchdowns, bei neun von zwölf angebrachten Pässen.

Daneben war er auch für einen 67-Yard-Touchdown gelaufen. In bislang zwei Spielen in dieser Saison hat Manning 14 von 18 Pässen an den Mann gebracht und für 318 Yards und fünf Touchdowns geworfen.