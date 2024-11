Für die prestigeträchtige Auszeichnung als bester College-Footballer der USA ist Hunter ein heißer Anwärter. Blickt man auf seine Receiver-Stats, ein durchaus fragwürdiges Unterfangen. 69 Receptions für 856 Yards in zehn Spielen. Klar, das ist eine Top-Saison. Aber gibt es im so breitgefächerten und professionalisierten College-Football keinen einzigen Athleten, der mit beeindruckenderen Zahlen aufwarten kann?

Auch beim 49:24-Erfolg der Buffaloes gegen die Utah Utes am Samstag bewies Chamäleon Hunter erneut seine Vielseitigkeit. Fünf Receptions, 60 All-Purpose Yards und der einleitend illustrierte Rushing Touchdown - on top drei Tackles und eine Interception im passiven Part des Spiels.

Welches NFL-Team gewinnt den Jackpot?

Zum Sprung in die NFL wird es nach dieser Saison unausweichlich kommen. Nach aktueller Draft-Order würden wohl die Jacksonville Jaguars den Zuschlag erhalten. Welches Talent letztlich wo landet, kann zum jetzigen Zeitpunkt aber natürlich nicht beantwortet werden.

"Niemand hat bisher geschafft, was ich geschafft habe. Also ist die Antwort ziemlich simpel in meinen Augen. Ich dominiere das Spiel in der Offensive und in der Defensive", sagte Hunter zuletzt im Rahmen eines Interviews mit "ESPN". Das Selbstbewusstsein eines NFL-Superstars besitzt er also bereits.

Vielleicht wandelt sich das Football-Synonym für Wandelbarkeit ja schon bald zu einem.